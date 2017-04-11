AK Parti'lilere Taşlı Saldırı: 5 Yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylaması için çalışma yapan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül ve parti üyelerine bir grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için çalışma yapan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül ve parti üyelerine bir grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Milletvekili Hacı Özkan ve beraberindeki partili grup, halk oylaması için Tarsus ilçesinin çeşitli mahallelerinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.
Şahin Mahallesi'nde çoğunluğu çocuk çevredeki bir grup, partililere tepki gösterdi. Grubun taşlı saldırısı sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Özkan ve AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN