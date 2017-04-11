AK Parti'li Vekilin Gece Mesaisi
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, gece Altınordu sokaklarında bayrak asan gençleri ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu programı için yapılan çalışmalara yardım etti.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, gece Altınordu sokaklarında bayrak asan gençleri ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu programı için yapılan çalışmalara yardım etti.
Kritik halk oylamasına günler kala çalışmalarına hızla devam eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. 13 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk edecek olan Ordu'da hummalı çalışmaları sürüyor. Gece yarısı Altınordu'da bayrak asan gençlere sürpriz yapan Metin Gündoğdu, yapılan çalışmalara yardım etti. Milletvekili Gündoğdu'yu karşısında gören gençler önce şaşırdı, sonra sevindi. Gençlerle sohbet eden Gündoğdu, "Sizin yaşınızdayken ben de çok bayrak astım. STK faaliyetlerinde bulunduk. İnandığımız dava uğrunda çalıştık. Görüyorum ki sizlerde kutlu bir amaç uğrunda geceleri sokaklardasınız. Her birinizi yürekten kutlarım. Vakit uyuma vakti değildir. Memleketin refahı ve yavrularımızın yarınları için durmak yok yola devam. Halk oylamasına az bir süre kaldı. Önümüzdeki birkaç günü daha iyi kullanmalı, rehavete kapılmadan daha çok çalışmalıyız" dedi. - ORDU