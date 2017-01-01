AK Parti'li Vekil Çanak'tan Teröre Sert Tepki

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ortaköy'de meydana gelen ve 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısını nefret ve şiddetle kınadığını açıkladı.



Ortaköy'deki menfur silahlı saldırı ile Türk milletinin milli birlik ve bütünlüğünün hedef alındığını belirten Milletvekili Oktay Çanak, "Bu menfur saldırı ile milli birliğimizi, huzur ve refahı bozmak isteyenleri lanetliyorum. Türkiye'nin haksızlıklara karşı duruşunu kabul edemeyenler, sivil vatandaşlarımıza saldırmakla mevzi kazanma gayretinde olanlar bilsinler ki; hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet" dedi.



"Allah bu vatan topraklarını ve aziz milletimizi muhafaza etsin, kalleş terör örgütlerine fırsat vermesin, tüm insanlığın başı sağolsun" diyerek üzüntüsünü ifade eden AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu saldırı, terör örgütlerinin, masum sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil; sadece ve sadece masum insanların kanı ve acısı üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır. Dünyanın, özellikle de Batı ülkelerinin, yönetimleriyle, parlamentolarıyla, medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla terör örgütlerinin bu oyununa karşı artık kararlı bir duruş sergilemelerini bekliyoruz. Türkiye, terör örgütleriyle olan mücadelesine, ödediği tüm bedellere rağmen, sonuna kadar devam edecek güce, dirayete, imkana sahiptir. Ancak, bu tür eylemlerinin, 79 milyon Türk vatandaşıyla birlikte 7.5 milyar insanın tamamına yönelik olduğunu da hatırlatmak isterim. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." - ORDU