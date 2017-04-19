AK Parti'li Ünüvar: "Türkiye Kazandı"

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, milletin "evet" tercihi ile sonuçlanan referandumun kaybedeni olmadığını, 16 Nisan'da tüm Türkiye'nin kazandığını bildirdi.



Ünüvar, yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan sonuçla milletin demokrasiye olan inancının bir kez daha görüldüğünü ifade etti. Kampanya sürecinde vatandaşa anayasa değişikliği paketinde yer alan maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatmak için kapı kapı gezdiklerini anımsatan Ünüvar, "Çok şükür halkımız, bütün bu çalışmalarımızı, gayretimizi karşılıksız bırakmadı ve 'Tek millet, tek vatan, tek bayrak' diyerek sandıkta tercihini güçlü istikrardan, Türkiye'nin geleceğinden yana kullandı. Dolayısıyla sandıktan çıkan 25 milyonun üzerinde 'evet' oyu ile kazanan; millet, demokrasi ve Türkiye oldu" dedi.



Cumhuriyet tarihinde ilk kez sivil siyaset eliyle yönetim sisteminin değiştirildiğini kaydeden Ünüvar, şöyle devam etti:



"16 Nisan; daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh ve daha istikrarlı Türkiye yolunda atılacak adımlar için bir milattır. Millet görevini yapmış,referandumda yeni bir yol haritası çizmiştir. Türkiye, milletin çizdiği yeni yol haritasıyla büyük hedeflerine artık daha kararlı, güçlü ve istikrarlı bir şekilde yürüyecektir. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak tarihi oylamayı 'memleket meselesi' olarak görüp, Türkiye'nin kazanımlarına sahip çıkan milletimize, bizlere duydukları güven ve anayasa değişikliğine verdikleri onay için tekrar teşekkürlerimi sunuyor, sandıktan çıkan sonucun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." - ADANA