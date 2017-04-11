AK Parti'li Ünüvar: "Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Türkiye'yi Dünyada Marka Yapacak"

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliği ile Türkiye'nin gerçek anlamda bir marka haline geleceğini söyledi.



Kozan'daki referandum çalışmaları sırasında bir bal firması çalışanları ile bir araya gelen Ünüvar, markalaşmanın ne kadar zahmetli bir iş olduğuna dikkat çekti. Markalaşma sürecinde olağanüstü bir çaba harcanması gerektiğinin altını çizen Milletvekili Ünüvar, "İsimleri, şirketleri, ülkeleri marka yapan emek ve üretimdir. Ürününüzün ismi Türkiye çapında ne kadar duyulmuşsa siz o kadar güçlüsünüz. Ülkenizin dünyada ne kadar çok adı bilinen ve güvenilen markası varsa ülke olarak da o kadar güçlüsünüz" dedi.



Ülkeyi yönetenlerin en temel görevlerinden birinin de marka sahibi üreticilerin sayısını artırmak ve ülkeyi bir marka haline getirmek olduğunu ifade eden Ünüvar, şunları kaydetti:



"Markanın gerisinde uzun yıllara dayalı emek var, mesai var. Belki sosyal hayatımızı ihmal ettiğimiz bir dünya var. Ülkelerin de marka olması için en tepedeki liderden en ücra köşedeki insana kadar bir zincirleme çalışma performansı göstermek gerekiyor. O konuda herhalde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını herkes teslim eder. Başbakanımız Binali Yıldırım ile birlikte gecesini gündüzüne katan; emniyette, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda, ticarette, tarımda her alanda ülkemizi marka yapmak için çalışan bir lider. Dolayısıyla bizim de ülkemizi marka yapmaya yönelik görevlerimiz var."



"Ülkeyi marka yapacak yönetim sistemine ihtiyaç var"



Ülkenin marka değeri ne kadar yüksekse, o ülkede üretilen ürünlerin dünyada yankı bulma ihtimalinin o kadar arttığını belirten Necdet Ünüvar, şöyle devam etti:



"Ülkenin marka değeri ile sizin ürünlerinizin dünyanın herhangi bir köşesinde alıcı bulması birbiriyle yakından ilgili. O yüzden bizim ülkemizi marka yapacak yönetim sistemine ihtiyacımız var. Türkiye'nin, halkı fakirleştiren kavga ve krizleri engelleyecek bir sistem ve halkın güçlü iradesini arkasına almış liderler tarafından yönetilmesi gerekiyor. Şu anda öyle uyum içerisinde yönetiliyor ama yarın böyle olmayabilir. Yarın pekala seçilmiş cumhurbaşkanı ile seçilmiş başbakan arasında krizler yaşanabilir. Yukarıdaki kavgalar milleti huzursuz eder, yoksullaştırır, fakirleştirir. Milletin iş ve iç huzurunu bozabilir. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini asıl getirme sebebimiz halkın güçlü iktidarını sağlamak."



"Ana muhalefet sadece kafa karıştırıyor"



AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, anayasa değişikliği paketi ile ilgili tartışmaların doğru zeminde yapılmadığını, ana muhalefet partisinin sürekli insanların kafasını karıştıracak açıklamalar yaptığını belirterek, şöyle devam etti:



"Kemal Kılıçdaroğlu, bu anayasa değişikliği paketinin, 'ülkemizi yok edecek bir oylama' olacağını ifade ediyor. Biz de diyoruz ki; ülkemizi hakiki anlamda marka yapacak bir anayasa değişikliği. Kılıçdaroğlu, 'Anayasa değişikliği paketinde asgari ücrete zam var mı?' diyor. Halbuki asgari ücretle ilgili konu bir kanun konusu bile değil. Bunu Asgari Ücret Komisyonu belirliyor. Ama Kılıçdaroğlu 'anayasada o var mı? Memura zam var mı? Emekliye şu var mı, bu var mı?' diyerek sadece kafa karıştırmaya çalışıyor. Anayasa değişikliği paketindeki maddeleri hafifleterek, adeta kötü bir paketmiş gibi sunmaya çalışıyor."



"Kimsenin 'bana ne?' deme lüksü yok"



Referandumda oylanacak anayasa değişikliğinin herkesin geleceğini ilgilendirdiğini belirten Milletvekili Ünüvar, "Hiç kimsenin 'bana ne?' deme lüksü yok. Çünkü bu referandum da, ülkemizin marka değerini yükseltmeye yönelik bir hükümet sistemini oylayacağız. Ben inanıyorum ki bu sistemin faydalarından bu şirketin çalışanları da yöneticileri de şirketin kendisi de ürünleri de fazlasıyla istifade edecektir. Zira marka değerimiz arttıkça hem milletimiz hem de devletimiz çok daha güçlü olacaktır" şeklinde konuştu.



Kozan'da gün boyu çeşitli ziyaretlerde bulunan Ünüvar'a, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Veli Gelebek, yönetim kurulu üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri eşlik etti. - ADANA