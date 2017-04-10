AK Parti'li Özdemir: "5 Yılda 15 Yıllık Hizmet Yapılacak"
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ve beraberindeki heyet referandum çalışmaları kapsamında Meram’ın 9 ayrı mahallesinde vatandaşlarla buluştu.
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ve beraberindeki heyet referandum çalışmaları kapsamında Meram'ın 9 ayrı mahallesinde vatandaşlarla buluştu.
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ve beraberindeki heyet, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) çalışmaları kapsamında Meram'ın Karadiğin, Karadiğin Deresi, Çayırbağı, Pamukcu, Sarıkız, Hatunsaray, Kavak, Kayhüyük ve Bayat mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
"Çok farklı bir seçim"
16 Nisan'da çok farklı bir seçim yaşayacağımıza işaret eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, "Ne bir belediye başkanı, ne bir milletvekili ve ne de cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu bizim kamusal yapımızı değiştirecek, güçlü ve büyük Türkiye yolunda hem yerelde hem de dış dünyada bunu ispatlayarak mazlumların mihmandarı olabilme adına, hakkı hakkaniyeti savunabilme adına önemli bir seçim olarak görüyoruz. Küresel güçler ülkemiz üzerinde daha önce farklı maşaları kullanıyorlardı ancak son bir yıl içerisinde görüyoruz ki bu maşaları kullanmadan direkt ülkelerin kendileri müdahil olmak suretiyle ülkemiz üzerindeki emellerini aşikar hale getirdiler. Bizler, ecdadımızdan emanet olarak aldığımız bu topraklarda hiç kimsenin emellerini gerçekleştirmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
"Palyatif tedbirlerle yamalı bohçaya döndü"
Cumhurbaşkanımızın sık sık 'Milli Seferberlik' vurgusu yaptığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "Milli Seferberlik, yurdumuzun içeriden ve dışarıdan tehdit alması durumunda söz konusu edilebilir. Son 3-4 yıldaki hadiselere baktığımızda da devletimiz, vatanımız, birlik ve beraberliğimiz hedef alınmış durumda. 17-25 Aralık Operasyonları, Gezi Hadisesi, terör hadiseleri ve en son 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize diz çöktürülmeye çalışıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren hep vesayet odaklarının cenderesinde, onların prangasında yolumuza devam etmeye çalıştık. Ancak artık bu sistemle devam edilemez. Çünkü önümüzdeki 100 yıllık süreçte dünyadaki haritalar yeniden şekillenecek. Askeri, siyasi ve ekonomik güç dengeleri değişiyor. Mevcut hükümet yönetim sistemi ve anayasamız; 94 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca palyatif tedbirler dediğimiz yamalarla, onarımlarla yamalı bohçaya dönmüş durumda. Büyüyen ve serpilen Türkiye'ye dar geliyor. Bu gömleği artık değiştirmek zorundayız. Daha büyük, daha yeni, bu milletin ihtiyaçlarını karşılayan; darbelere, cuntalara, vesayet odaklarına kapısını kapatmış, işleyişin ve bürokrasinin daha hızlı olacağı, hızlı karar alma mekanizmasının devreye gireceği, birlik ve beraberliğimizin muhafazası için bu sisteme ihtiyaç var" dedi.
"5 yılda 15 yıllık hizmet yapılacak"
Halka en güzel hizmetleri sunmaktan büyük onur duyduklarını kaydeden AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, "16 Nisan'da yapılacak halkoylamasında vereceğiniz 'Evet' oyları, bu hizmetlerin artarak, büyüyerek gelmesine inşallah sebep olacak. Yeni getirilecek sistemle bürokrasideki engellemeler, yavaşlatmalar, ağır hareket etmeler hızlanacak, hizmetler daha çabuk gelecek. Cumhurbaşkanımız bir ifadesinde; '15 yılda ülkemize çok güzel hizmetler kazandırdık. Yeni sistemle birlikte 15 yılda yaptığımız hizmetleri 5 yılda yapacağız' dedi. Zamanı çabuklaştırıyoruz, hizmeti hızlandırıyoruz ve kalkınma daha hızlı olacak. Bunu yapabilmek için sizlerin oylarına ihtiyacımız var. Siz 'Evet' dediğiniz sürece, siz bizleri desteklediğiniz sürece, milletvekili sayımızı 11'den 12'ye siz çıkarttınız. 12'den 13'e, 13'ten 14'e çıkarttığınız sürece bu hizmetler gelmeye devam edecek. Önce Allah'a sonra size güveniyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA