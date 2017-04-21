AK Parti'li Özdağ Selendi'de Temaslarda Bulundu

SGK Merkezi açılışı için Selendi'ye gelen AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, ziyaretleri kapsamında ilçedeki iki engelli vatandaşa akülü engelli aracı hediye ederken Devlet Hastanesinde yatan hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Selendi'nin Çamköy Mahallesinde yaşayan bedensel engelli Ersan Dursun'u Selendi'de, Yıldız Mahallesinde yaşayan bedensel engelli Eşe İnel'i de evinde ziyaret ederek akülü araçları teslim eden Özdağ, "Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte Türkiye'yiz. Biz her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyoruz. Bu iki kardeşimize İlçe Kadın Kolları Başkanımız Seher Yiğit tarafından bizlerden böyle bir istekte bulunuldu. Biz de hemen isteği yerine getirip akülü engelli araçlarını teslim ediyoruz. Güle güle kullansınlar." dedi.



Engelli vatandaş Eşe İnel Özdağ'a teşekkür ederek, "Bugüne kadar evden dışarı çıkamıyorduk, inşallah bundan sonra rahat rahat aracımızla gezebiliriz" derken, Ersan Dursun da AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.



Engelli vatandaşların yüzünü güldüren Özdağ daha sonra 21 Nisan'da ihaleye çıkacak olan Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü hizmet binasının yapılacağı eski hizmet binasına giderek İlçe Müdürü Ahmet Aslanlp'ten konuyla ilgili bilgi aldı. Ardından İlçe Devlet Hastanesine geçerek burada yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Özdağ hastane başhekiminden hastaneyle ilgiler bilgiler alarak eksiklikleri not etti.



Selçuk Özdağ'a ziyaretlerinde AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, Kadın Kolları Başkanı Seher Yiğit, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Dursun Kıvrak, Belediye meclis üyeleri ile partililer eşlik etti. - MANİSA