AK Parti'li Mehmet Erdem Polis Haftasını Kutladı

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Polis Haftası ve Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.



Mehmet erdem, mesajında; "Polis teşkilatımızın değerli mensupları Türk Polis Teşkilatımızın 172. yılını en içten duygularımla kutluyorum. Kurulduğu günden bu yana milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canını dişine takarak görev yapan bütün emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Asayişi sağlamaktan, terörle mücadeleye kadar yurt sathında birçok önemli görevi başarıyla ifa çabasında olan Emniyet Teşkilatımız 172 yıllık köklü geçmişinden ve aziz milletimizden aldığı güçle bu meşakkatli görevi hakkıyla yerine getirmek için çaba sarf etmektedir. Kendilerini suç ve suçlularla mücadeleye adayan Emniyet Mensuplarımızın bu tavrı bizleri gururlandırmaktadır. Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimizi minnetle yad ediyor, görev başındaki polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN