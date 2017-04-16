AK Parti'li Kayatürk'ten Sağlık Personeline Ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret etti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği Şube Müdürü Halis Gökyer tarafından karşılanan Kayatürk, 112 Çağrı Merkezini gezerek sağlık çalışanlarına gül dağıttı. 7/24 yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı kendilerin teşekkür eden Kayatürk, gereksiz çağrı konusunda herkesin duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu durum gerçek ihtiyacı olan acil çağrılar için meşguliyet oluşturduğu gibi gereksiz arayan kişi için yasal yaptırım ve para cezası uygulanması var. Ancak bunların önüne geçilmediğini görmekteyiz" dedi.



Ambulans şoförleriyle de bir araya gelen Kayatürk, trafikte yaşamış oldukları sıkıntıları dinledi. Çevre yoluna değinen ambulans şoförleri, özellikle İpekyolu ve şehir merkezinde sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, hafriyat araçları ve kamyonların şehir merkezinde olmasının trafiği aksattığı ve bu anlamda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.



Çevre yolu ile ilgili bilgiler veren Kayatürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz'la da bir araya geldi. Yanmaz, Milletvekili Burhan Kayatürk'ün yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkürlerini belirtti. - VAN