AK Parti'li Karasayar: "Çalmadık Kapı, Bakmadık Göz Bırakmayacağız ve 'Evet' İ Anlatmaya Devam...

HATAY (İHA) – TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, "Bu millet her şeyin en iyisini hak ediyor. Çalmadık kapı, sıkmadık el, bakmadık göz bırakmayacağız. Vatandaşlarımız da çok şükür referandum un ve 'evet'in bilincinde. Bizler yinede gitmedik, çalmadık kapı, bakmadık göz bırakmayacağız ve 'evet' i anlatmaya devam edeceğiz" dedi.



16 Nisan'da yapılacak olan referandum a sayılı günler kala TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Ayhan Bodur ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte meclis üyeleri esnafa kapı kapı dolaşarak 'evet'in önemini anlatıyor.



Ulucami Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ettiklerini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Bodur, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 hedeflerine ulaşmak ve dünya devletleri karşısında daha güçlü olmak için 'Evet' diyoruz ve bu yönde milletvekilimiz, belediye başkanımız ve ilçe teşkilatı olarak yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde her kesime ulaşıp referandum un ve 'Evet'in önemini milletimizle paylaşıyoruz" dedi.



Esnafa 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının önemini anlattıklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Devlet yönetiminde daima istikrar diyoruz. Koalisyonlar tarih olacak. Evet ile ülkemiz ve milletimiz kazanacak" dedi.



Esnaf ziyaretleri, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ev ev, kapı kapı dolaştıklarını ve 'Evet'in önemini gece gündüz demeden çalışarak vatandaşlara anlattıklarını ifade eden TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar,"Güçlü ülkeleri yönetebilmeniz için istikrarın devam etmesi gerekir. Bizim ülkemiz de güçlü bir ülke ve ülkemizi hayal ettiğimiz 2023 hedeflerine taşımamız için de 16 Nisan çok önemli. Bugün hala 82 Anayasası, darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Son güne kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 16 Nisan'ın önemini tüm vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bu referandum ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz için çok önemli. Güçlü ülkelerde daima istikrar var. O yüzden yıllardır bu ülke koalisyon belasından çok çekti. Bu millet her şeyin en iyisini hak ediyor. Çalmadık kapı, sıkmadık el, bakmadık göz bırakmayacağız. Vatandaşlarımız da çok şükür referandum un ve 'evet'in bilincinde. Bizler yinede gitmedik, çalmadık kapı, bakmadık göz bırakmayacağız ve 'evet' i anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - HATAY