AK Parti'li Kadınlardan Haleplilere Destek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde başlatılan Haleplilere yardım programına, AK Parti Antalya il ve ilçe kadın kolları üyeleri de destek verdi.



Türk Kızılayı'nın Halep'e yardım için açtığı banka hesabına bağışta bulunan Antalya Kadın Kolları il ve ilçe teşkilatları, "Yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz" sloganıyla kampanyaya destek oldu.



AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç, Suriye ve Halep'te gerçekleşen katliamlardan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, Suriye'deki zulüm son bulana kadar savaş mağdurlarına ve Türkiye'deki mültecilere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Halep için düzenlenen bağış kampanyasına bugüne kadar Muratpaşa, Finike, Manavgat, Korkuteli, Gazipaşa ve Konyaaltı Kadın Kolları teşkilatlarının destek verdiğini vurgulayan Özkoç, "Ayrıca SMS ve ayni yardım şeklinde de bağışlarımız sürecek." dedi.