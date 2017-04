AK Parti'li Kadınlar 'Evet'In Nedenini Filmle Anlattı

MUHAMMED TORUNTAY/ZEHRA AYDIN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için neden "Evet" denildiğini anlatan "Evlada Mektup" isimli bir reklam filmi hazırlandı.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Bu akşam yayınlanan reklam filmini herkesin, özellikle de kadınların beğenmesini arzu ediyoruz. Neden 'Evet' dediğimizi ve çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakmak istediğimizi bu filmle aktarmış olduk." dedi.



Çam, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hazırlanan "Evlada Mektup" isimli reklam filmine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.



AK Parti Kadın Kolları'nın Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde örgütlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Çam, 4,5 milyona yakın üyeleri olduğunu söyledi.



Halk oylaması için Kadın Kollarının çok yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Çam, şöyle konuştu:



"Bu ülkenin geleceği, kendilerinin geleceği için bu işi yaptığımızı sürekli çocuklarımıza, ailemize anlatıyoruz. Geleceğe dair bir şeyler yapmak bizi motive ediyor. Onun için son 4 gün kala çocuklarımıza mektup yazmak istedik, aslında topluma bir mektup yazmak ve tarihe kadınlar olarak not düşmek istedik. Neden 'Evet' dediğimizi yazılı bir şekilde onlara sunmak istedik ve bunu bir filme dönüştürdük. Bu akşam yayınlanan reklam filmini herkesin, özellikle de kadınların beğenmesini arzu ediyoruz. Neden 'Evet' dediğimizi ve çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakmak istediğimizi bu filmle aktarmış olduk."



"Kadınlar vicdanlarının sesini dinleyerek oy kullanacak"



Referanduma 4 gün kaldığını anımsatan Çam, 16 Nisan sabahı bütün seçmenlerin demokratik hakkını kullanmak için sandığa gitmesi gerektiğini ifade etti.



Çam, "Bu sadece bir partinin seçimi değil, önemli olan burada bir sistem değişikliği. Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için yapılacak çalışmaların aslında temelini atıyoruz. Ülkemizi çok daha iyi bir gelecek bekliyor." dedi.



Halk oylamasında oy kullanacak kararsızlar ve "Hayır" diyen kadınlar için de bir çalışma yaptıklarını aktaran Çam, şunları kaydetti:



"Eğer bir imkanınız olsa, Cumhurbaşkanımıza soru sorabilecek olsanız ne sorardınız?' sorusunu sorduk. Yaptığımız çalışmayla ilgili ilçeler bazında da bir veri tabanımız oldu. Neden kafa karışıklığı olduğunu da görmüş olduk. Sorular hemen hemen aynıydı. Kendisinden sonra ne olacağı konusunda bir endişe taşıyor kadınlar. Onu da biz sahada net bir şekilde anlatıyoruz. Artık bu endişelerinin de net bir şekilde gittiğini de görüyoruz. Kadınların sandığa gittiğinde de vicdanlarının sesini dinleyerek oy kullanacaklarını biliyoruz."



"Evlada Mektup" reklam filmi yayında



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca 16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylamasına ilişkin hazırlanan ve yayınlanan reklam filminde, kadın kolları üyelerinin, halk oylaması sürecindeki duygu ve düşünceleri anlatılıyor.



Filmin ana temasını, teşkilat mensubu bir annenin çocuğuna yazdığı mektup oluşturuyor.



Reklam filminde, memleket sevdası, bayrak aşkıyla, bugünün çocuklarına mutlu ve güvenli bir gelecek hazırlamak için çalışan bir annenin evladına seslenişi, vatanı için mücadele eden kadınların hisleri, tercihleri dile getiriliyor.



Filmde, 4 milyonu aşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatı olan AK Parti Kadın Kolları'nın, köyden kente, hastane odasından dersliğe, yayladan deniz sahillerine kadar Türkiye'nin her yöresinde yaşayan milyonlarca seçmene nasıl ulaştığı anlatılıyor.



Geçmişte ve yakın dönemde yaşananlardan hareketle, geleceği kurgulamanın önemine yer verilen reklam filminde, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden teşkilat mensubu kadınlar, halk oylamasıyla ilgili "Evet" mesajı veriyor.