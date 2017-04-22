AK Parti'li Hotar: "Gezi benzeri çağrılar bu millette karşılık bulmaz"

"Münferit olaylar olmuştur ama bunların kayda değer olmadığını ama bunlara yönelik emniyettin yapması gerekenleri biliyoruz. Bundan sonra sivil itaatsizlik, gezi benzeri çağrıların bu millette karşılık bulmayacağına eminiz"

"Hukuk garabetini zedelenmeye çalışmak, ülkenin itibarını uluslararası düzeyde zedelemeye çalışmak hiç kimseye yakışmaz. Onurlu bir duruş gerekir. Tabi ki partilerin davranışları kendi takdirleridir. Bunu kamuyou değerlendirilecektir. Nasıl ki ana muhalefet partisi 8 seçim kayıp yaşadıysa, bu kayıp devam edecektir"



İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, referandum sonrası yapılan protestolara işaret ederek, "Bundan sonra sivil itaatsizlik, gezi benzeri çağrıların bu millette karşılık bulmayacağına eminiz" dedi.

AK Parti İzmir İl teşkilatı referandum sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldi. İl Binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli, Hüseyin Kocabıyık, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, il yönetimi, AK Partili belediye ve ilçe Başkanları katıldı.

"Ana muhalefet partisi kayıplara devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, "Anayasa değişiklik paketi çoğunluk halka sorarak, çoğunluğu sağlayarak geçirdik. Çok şükür asgari şart olan yüzde 50'nin üzerine çıkan bir farkla geçirmiş olduk. Dolayısıyla demokrasinin en gelişmiş şeklini hayata geçirme şansı elde ettik. Rekabet tabii ki olacaktır, herkesin aynı oyu kullanması tabi ki mümkün değildir. Ama böyle bir süreci gayet centilmence ve iyi bir ortamda yaşadıktan sonra, olmadık yollarla 2007'deki gibi hukuk garabetini zedelenmeye çalışmak, ülkenin itibarını uluslararası düzeyde zedelemeye çalışmak hiç kimseye yakışmaz. Onurlu bir duruş gerekir. Tabi ki partilerin davranışları kendi takdirleridir. Bunu kamuyou değerlendirilecektir. Nasıl ki ana muhalefet partisi 8 seçim kayıp yaşadıysa, bu kayıp devam edecektir. Halkın kararlarına saygısızlık yapmak yerine, bu ülkede güçlü muhalefete ihtiyaç olduğu ve bunun demokrasiyi güçlendireceği, alternatif üretmek, çalışmak, daha iyisi yönünde bir şeyler söylemek ana muhalefete daha çok yakışır" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz aynı geminin içindeyiz"

Referandum sonucu için tüm Türkiye'ye ve İzmir'e teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar, "Yerli ve yabancı çok büyük bir cepheye karşı mücadele verdik. Bu mücadele Türkiye'nin gelişimin hızını kesmek isteyenlere karşı 'dur' deme mücadelesiydi. Bu mücadele, aklınıza gelebilecek her türlü etnik ve görüş açısından zenginliğin olduğu ve bunun hep birlikte yansıtılmasının mücadelesiydi ve bu yansıtılmış oldu. Hepimiz aynı geminin içindeyiz, bu ülke daha gelişmiş şartlarda çocuklarımıza bırakmak bizim sorumluluğumuzdur. Bundan sonrası için çok daha iyi şartlarda ve olumlu gelişmelerle ülkemizi daha iyi yerlere götüreceğiz Buna hep beraber şahit olacağız" diye konuştu.

"Bizim partinin de başka partinin de 'hayır demesi mümkündür"

Hotar, bir gazetecinin İzmir'deki oyların çok fazla oranda artmadığı yönündeki sorusuna "Oransal ve sayısal olarak da artış var Bunu matematik olarak değerlendirmedik. Parti seçimi değil. Genel olarak Türkiye genelinde ne çıktığı önemli. Yüzde 50 artı biri, sağlamak gerekiyordu. İzmir'de de kimsenin destek vermediğini söyleyemeyiz. Bizim partinin ya da başka bir partinin evet ya da hayır demiş olması mümkündür" şeklinde yanıt verdi.

"Gezi benzeri çağrılar bu millette karşılık bulmaz"

Hotar bir soru üzerine son günlerde referandum sonucuna tepki gösterme gerekçesi ile sokaklara çıkma konusunu da değerlendirerek, "Adında halk da olsa başka bir şey de olsa halkın kararına saygılı olmama durumlarını daha öncede yaşadık, şu anda da yaşıyoruz. Fakat halkımız o kadar aziz bir milleti ki bizim. Bunu 15 Temmuz'da da gördük, Çanakkale'de de gördük. Böyle bir millet, ne onların çağrısına uyar ne de onların çağrısına uyarak eylem faaliyetinde bulunur. Münferit olaylar olmuştur ama bunların kayda değer olmadığını ama bunlara yönelik emniyettin yapması gerekenleri biliyoruz. Bundan sonra sivil itaatsizlik, gezi benzeri çağrıların bu millette karşılık bulmayacağına eminiz" diye konuştu.

"İzmir kalkınmada birinci sıraya oturacak"

Türkiye için tarihi süreci demokratik şekilde gerçekleştiğini belirten AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, "Türkiye'de meşruiyet önemlidir. Demokrasilerde yüzde 50'nin üzerinde meşruiyetler tartışılamaz. Bizler AK Parti teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içinde halkımıza anlatmaya çalıştık. Birçok ortamda da halkımızla bir araya geldik. Halkımızın iradesi bizim için son derece önemlidir. 16 Nisan'dan sonra çok daha hızlı kalkınan bir ülke olarak İzmir'in de bu kalkınmada birinci sıraya oturacak" dedi.

(MD-