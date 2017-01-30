AK Parti'li Gül: Rejim Değişikliğine İlişkin Teklifte Bulunmadık

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye'nin hükümet sistemi değişikliğine yönelik olduğunu belirterek, "Rejim değişikliğine ilişkin teklifte bulunmadık" dedi.



AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, memleketi Gaziantep'te partisinin il yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda meclisten geçen Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirme yapan Abdulhamit Gül, ülkenin hükümet sistemi değişikliğine yönelik teklif verildiğini belirtti. Rejim değişikliği talebinde bulunmadıklarını kaydeden Gül, "Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu, Türkiye'nin temel nitelikleri korunmakta, Türkiye'nin devletiyle, milletiyle, bölünmez bütünlüğü bu Anayasa ile korunmakta ve güvence altına alınmaktadır. Rejim değişikliğine ilişkin teklifte bulunmadık. Dolayısıyla bu Anayasa ile Türkiye'nin güçlü Türkiye olması, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik krizlerden kurtularak daima hedefine bakacağı, önüne bakacağı bir anayasa değişiklik teklifinin bir özgüven ifadesidir" dedi.



Anayasa teklifinde yürütme sisteminin, halk tarafından seçileceğinin yer aldığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:



"Yürütmede çift başlılığı ortadan kaldırarak milletin yürütmeyi seçeceği sistemin adıdır. Tıpkı yasama organını seçtiği gibi yürütme organını da kendisi seçecek. Yürütme organında seçtiği kişiyi de bizzat halk denetleyecek. Halk seçecek, halk istemiyorsa beğenmiyorsa gönderecek. Beğeniyorsa da bir defa seçecek. Dolayısıyla bizim hedefimizde kişisel iktidarlık yok. Sadece iki dönemle ve beş yılla sınırlı bir yürütme, Cumhurbaşkanlığı söz konusu. Bu teklifimizde meclisin varlığı, meclisin gücü daha da arttırılmakta asla Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir durum söz konusu değil. Meclis güçlenmekte, yürütme ve hükümet güçlenmektedir. Amerika 45'inci hükümetini seçti, 45'inci başkanını seçti. 220 yılın üzerinde Amerika'da başkanlık seçimi oluyor ve 45 hükümet seçiliyor. Bizim Türkiye'de şu anda 65'inci hükümet var. 1950'den itibaren çok partili sistemin hayata geçtiği 1950'den itibaren kurulan hükümet sayısı 45. Amerika'da 200 yıl geçmiş 45'inci hükümet kurulmuş, Türkiye'de 66 yılda, 45 hükümet kuruldu. 'Türkiye'de esnaf dükkanını açarken, işçi işine giderken, bugün hükümet kurulacak mı, yıkılacak mı?' Korkusundan kurtulacak bu sistemle. Egemenlik, kayıtsız, şartsız şeklinde tam anlamıyla millete verilecek. Sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Biz bu çalışmayı MHP ile mutabakatta hazırladık." - Gaziantep