AK Parti'li Gül, Atom Tost Yaptı

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, sosyal medya fenomeni olan tostçu Erol'u ziyaret ederek, meşhur atom tostundan yaptı.



AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, 16 Nisan'da yapılacak referandum için evet kampanyası kapsamında, internet fenomeni tostçu Erol'u ziyaret etti. Tostçu Erol'un meşhur tostlarından ikram ettiği Gül, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ve yeni anayasayı anlatarak, destek istedi.



Gül, tostçu Erol ile birlikte meşhur atom tostu yaptı. Gül, yaptığı tostları ise gelen vatandaşlara dağıttı. Gül yaptığı tostların evet tostu olduğunu belirtirken, gün içerisinde esnaf gezilerinin yanı sıra yerel radyo ve televizyon programlarına katılarak, çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP