AK Parti'li Gençler Bilgi Yarışması Hazırladı

AK Parti Bursa il Gençlik Kolları Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanlığı başkanlığı tarafından "Doğru Cevap" isimli bilgi yarışması hazırlandı.



AK Parti Bursa il Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Bursa il Gençlik Kolları Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanlığının hazırladığı "Doğru Cevap" isimli bilgi yarışması, hem ilçeler arası teşkilatlarda kaynaşmayı sağlamak hem de referandum öncesi yeterli bilgi donanımına sahip olabilmek adına ilçelerin katılımıyla başladı.



Buna göre, hazırlanan bilgi yarışmasındaki sorular, birden fazla konu içeriğine sahipken özellikle yeni anayasayla ilgili sorular genel merkezden tam not aldı.



Genel Merkez Gençlik Kolları, bu yarışma formatını baz alarak tüm illerde gerçekleştirileceğini, özellikle yeni anayasa ile alakalı bilgilerin doğru anlatılması hususunda önemli bir proje olduğunu ifade etti.



İlçelere sorulan soruların bir kısmı birimin internet sitesinde bulunan kitap özetleri, bültenler ve "Biliyor muydunuz?" köşesindeki güncelliğini koruyan bilgilerden gelirken, soruların diğer bir kısmını ise 2002 yılından beri yapılmış ve devam eden projelerden oluşuyor. Yarışmanın bel kemiğini yeni anayasa hakkındaki sorular oluşturuyor.



Yarışmayla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tarık Kaderli, soruların titizlikle hazırlandığını, özellikle yeni anayasayla ilgili hazırlanan soruların tüm ilçe teşkilatlarında bulunanların bilgi dağarcığını genişleteceğini ve halka anlatmak konusunda yardımcı olacağını ifade etti.



Yarışmaların kura sonucu farklı ilçelerde gerçekleşmesinin teşkilatlar arası kaynaşmayı arttıracağını vurgulayan Kaderli, yapılan tüm yarışmalara İl Gençlik Kolları Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanı Ahmet Celal İlyas ve yardımcılarının da katıldığını kaydetti.