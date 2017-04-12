AK Parti'li Gençler 18 Maddeyi Sergiyle Anlattı

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliğine dair 18 maddenin 30 görsel kullanılarak anlatıldığı sergi Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında açıldı.



AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları farklı bir çalışmaya imza atarak 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan 18 maddenin neler getireceğinin konu edildiği ve görsellerle zenginleştirilen bir sergi açtı. Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki serginin açılışına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ender Gök, gençlik kolları üyeleri ve partililer ile vatandaşlar katıldı. Sergide gazete kupürlerinden eski Türkiye ve 18 maddenin ne olduğu anlatılırken, sergiyi gezen vatandaşlara neden 'evet' denmesi gerektiğini anlatan gazete ve broşürler dağıtılacak. Sergi 14 Nisan Cuma gününe kadar açık kalacak.



'Manisalılar 'evet' diyecek kanaatindeyiz"



Düzenledikleri sergi hakkında bilgi veren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, "Bugün itibariyle 30 tablodan oluşan bir sergi oluşturduk. Sergimizde 18 maddeyi ve Manisalı vatandaşlarımızın neden 'evet' demesi gerektiğini anlattık. Sergimiz cuma gününe kadar 3 gün boyunca Manisalı hemşehrilerimize hizmet verecek. Sergimiz 30 tablodan oluşuyor ve 18 maddeyi işledik ve bu 18 maddenin sebeplerini işledik. Geçmişten gazete kupürlerinden, geçmişte yaşanan hadiselerden ve birçok noktadan örnekler verdik. İnşallah Manisalı hemşehrilerimiz sergimize gelip gezdikten sonra çıkarken gazetelerimizden ve broşürlerimizden alarak neden 'evet' demeleri gerektiğini anlayacak ve inşallah 16 Nisan'da da Manisalılar 'evet' diyecek kanaatindeyiz. Manisalıları cuma gününe kadar AK Parti Manisa İl Gençlik Kollarımızın hazırlamış olduğu 'Neden evet' sergimize bekliyoruz" dedi.



"Akla ziyan yalanlar bu sergide bertaraf ediliyor"



AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığının güzel bir işe imza attığına dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bugün burada 30 tablodan oluşan, 18 maddeyi anlatan, ülkemize kazandıracağı yenilikler, ülkemizin kazanımı noktasında yeni dönemle alakalı güzel ifadelerle, resimli görsel bir çalışma hazırlamışlar. Bu görseller içerisinde fotoğraflarda hem eski Türkiye'yi görüyorlar, hem eski Türkiye'de kaybettiklerimizin neler olduğunu uygun bir şekilde anlatmışlar, hem de yeni Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bu ülkenin nasıl kalkınacağı, nasıl daha güçlü bir şekilde idare edileceği noktasında güzel bir sergi hazırlamışlar. Gençlik Kolları Başkanlığımıza teşekkür ediyorum ve Manisalı hemşehrilerimi buradaki sergiye gelip, hakikaten muhalefetin akla ziyan yalanlarının bertaraf edildiği, akla ziyan yalanlarının çürütüldüğü sergiye gelip hakikatleri görmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.



"Farklı bir farkındalık oluşturdular"



Sergide 30 adet fotoğrafla 18 maddenin anlatıldığını kaydeden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise şunları söyledi:



"Burada 18 maddenin en güzel şekilde izahatı var, eski Türkiye'den manzaralar var. Biz AK Parti İl Başkanlığı olarak Manisa'da sahada sayın milletvekilimin dediği gibi halkımıza neden 'evet' demesi gerektiğini en güzel ve en doğru şekilde izah ettik. Hiçbir şekilde yalana başvurmadık, kötü bir lisan kullanmadık. 'Hayır' kampanyası yapanlara da saygısızlık, nezaketsizlik yapmadık. Herkes demokratik ortamda kendini ifade etsin istedik. Bu konuda da İl Gençlik Kolları Başkanımız Ender Gök ve yönetimi çok güzel bir çalışma yapmışlar. Gerçekten kamuoyunun dikkatle izleyeceği bir çalışma. Neden 'evet' denmesi gerektiğini ve eski Türkiye'den bugünkü Türkiye'yi anlatan en güzel manzaraları sunmuşlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Farklı bir farkındalık oluşturdular. Bizim ne kadar ileri bir seviyeye geldiğimizi, gençlik kolları teşkilatımızın bilgiye dayalı yaptığı bu çalışmayla teşkilat yapısının hangi seviyelere geldiğini bir kez daha görüyoruz. İnşallah Manisa ve Türkiye adına da güzel neticeler bekliyoruz." - MANİSA