AK Parti'li Erdem'den Milli İrade ve Demokrasi Vurgusu

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, milli irade ve demokrasi vurgusu yaparak; "Artık milli iradenin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı var" dedi.



Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin her dönemde krizlere sebep olduğunu anımsatan Mehmet Erdem, "1980 darbesi öncesinde TBMM'de Cumhurbaşkanı seçimi için 190'ı aşan tur yapılmış ve yine sonuçlanmamıştı. 2007 yılında TBMM'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde e-muhtıra ve Anayasa Mahkemesi'nin '367 garabet kararı' ile karşı karşıya kalmıştık. Tüm bu yaşananlar ülkemizde halkın iradesi üzerindeki vesayet anlayışının bariz örnekleridir. AK Parti millet iradesinin üzerindeki vesayet anlayışını kaldırmak ve Cumhurbaşkanı'nı doğrudan halkın seçmesi için Anayasa değişikliği teklifini 2007 yılında milletimize sordu. Milletimiz yüzde 68.95 'evet' oyuyla bu teklifi onayladı. Yani millet kendi iradesine sahip çıktı. O referandumda da CHP 'hayır' demişti. Yani milletin iradesine güvenmediğini bir kez daha tescillemişti. Şimdi de CHP-HDP yeni değişikliğe 'hayır' diyor. CHP millet iradesine güvenmediğini bir kez daha gösteriyor. 2014 yılında yüzde 52 oy alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Parlamenter sistemde öngörülen TBMM tarafından seçilen temsili, sembolik ve sorumsuz Cumhurbaşkanı modeline dönüş bundan sonra mümkün değildir" diye konuştu.



"Artık milli iradenin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı var" diyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak milli çıkarlarımız ve ülkemizin bekasını esas alan, milletimizin Oyuyla seçilen, iki defa seçilme hakkı olan, millete karşı sorumluluğu olan, Cumhurbaşkanlığı makamı söz konusudur. Bu durumdan eskiye dönüş asla söz konusu olamaz. Milletimize bunu kimse teklif edemez. CHP eğer bunu istiyorsa yani Cumhurbaşkanı'nı milletin seçmesi uygulamasının bitirilmesini ve geriye dönülmesini istiyorsa açıkça bunu ifade etsin. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın bir adım ötesi 'Başkanlık' veya 'Yarı Başkanlık' sistemi idi. Biz de şu anda yeni olarak ülkemize mahsus 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni aziz milletimizin takdirine sunuyoruz. Demokrasinin en yüksek seviyesi millet iradesidir. Millete güven, sandığa güven bizim için esastır. Anayasa değişikliği teklifimiz aziz milletimizin onayını aldığında, milli hükümet sistemi hayata geçecek, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye daha da güçlenecektir. Milletimizin sandıktaki kararı başımızın tacıdır. Milletimizin vereceği karara sonuna kadar saygılıyız. Nihai karar milletindir" - AYDIN