AK Parti'li Erdem'den Akpm'nin Kararına Tepki

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bugün skandal bir karara imza attı" dedi.



"TBMM'nin bir Milletvekili olarak bu kararı şiddetle kınıyorum" diyen Mehmet erdem, yaptığı açıklamada; "AKPM'nin AK Parti'li üyelerinin gayretli çabalarına rağmen bu karar alındı. Türkiye'nin AKPM'de denetim sürecine alınması kararını son derece yanlış buluyor ve tanımıyoruz. Bu karar tüm teröristleri ve darbecileri cesaretlendiren bir karardır. FETÖ'ye terör örgütü diyemeyen, hendekleri kazan PKK'lıları ve şiddeti övenleri masumlaştıran AKPM kararı kelimenin tam manasıyla bir akıl tutulmasıdır. AKPM, bugün aldığı kararla Türkiye'de terör saldırılarında şehit olanları, gazileri, öksüz kalanları, FETÖ darbe girişimini, Meclisin bombalanmasını, Cumhurbaşkanımıza suikast girişimini umursamadığını ve görmezden geldiğini gösterdi. AKPM'nin bu kararını reddediyoruz.



AKPM'nin bu kararına destek veren HDP'li Milletvekillerini de şiddetle kınıyoruz. HDP Milletvekilleri Türkiye aleyhine alınan bu karara destek vermekle terör örgütünün safında yer almış olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. AB bir yol ayrımına gelmiştir.Türkiye ile ilgili tavrını ve kararını net ortaya koymak durumundadır. Terör örgütlerinden yana mı tavır alacak? Yoksa Türkiye Cumhuriyetinden yana mı? Buna göre biz de yolumuza AB'nin kararına göre devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN