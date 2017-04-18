AK Parti'li Çalapkulu'ndan Referandum Değerlendirmesi

Referandum sonucunu değerlendiren AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, halkın güçlü bir ülke yönetimi için 'evet' dediğini söyledi.



Çalapkulu, milletin geleceğine sahip çıktığını dile getirerek, "Bu zafer Türkiye'nindir. Sonuç, yeni dönemin başlangıcının müjdesidir. Demokrasimize sahip çıkan, bizlere inanan ve tercihini evetten yana kullanan tüm Siirtlilere teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıktan Siirt, ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz kazandı. Yeni Türkiye'nin kutlu zaferi hayırlı ve uğurlu olsun. 15 yıllık Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin, her yönüyle olumlu dönüşümler yaşandı. Etrafımızda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, her geçen gün kalkınmaya devam eden, ilerleyen, tüm bunları yaparken gönül kapılarını da açık tutan büyük bir ülkemiz var. Milletimiz geleceğine ipotek konmasına izin vermemiş, referandumda güçlü bir ülke yönetimi için 'evet' demiştir. Bu seçimin kazananı bu ülkede yaşayan herkestir. Bugünden sonra yapmamız gereken, suni tartışmaları bir kenara itip, hiç vakit kaybetmeden, daha büyük bir sorumlulukla, güzel ülkemizin geleceği için çalışmaktır. Yine bu süreçte Siirt il genelinde halk oylaması kampanyasına destek veren muhtarlarımıza, evet için destek veren tüm STK ve gönüllü teşekküllere ve kararı ne olursa olsun milli iradenin tecellisi için sandığa adeta koşarak giden ve yüksek bir katılım sağlayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Yine bu seçimde fedakarca çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası yolunda millet olarak hep beraber en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için daha fazla çalışacağız" dedi. - SİİRT