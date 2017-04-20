AK Parti'li Bostancı'dan "Koltuk Rengi" Değerlendirmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Meclisteki kavgaların koltukların renginden ziyade insanların muhakemesi ile ilgili olduğunu düşünürüm. Renklerde kusur aramayalım" dedi.



TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Genel Kurul salonundaki turuncu renkli koltukların olumsuz etki yaptığına ilişkin soru üzerine, "Kavgaların koltukların renginden ziyade insanların muhakemesi ile ilgili olduğunu düşünürüm. Çevre faktörleri unsurdur ama insanların tavır, davranış, jestleri, konuşma biçimleri asıl tayin edicidir. Renklerde kusur aramayalım. Kavgalara ilişkin, çekişme ve gerilime ilişkin kusur bulacaksak hatayı kendimizde aramamız lazım" ifadelerini kullandı.



Bakanlar Kurulu sıralarının kalkacağına ilişkin soruya ise Bostancı, "Halk oylamasından döndüğümüzde şaşırdığımız bir kulis gördük. Çok şık olmuş kulis. Genel Kurul salonunda da yeni sisteme ilişkin bir takım değişiklikler olacak. Ümit ederim yeni sistemin sembolik düzenine ait bir makul görüntü ortaya çıkar" cevabını verdi. - ANKARA