AK Parti'li Bostan: "Mutlaka Sandığa Gidin"

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi vatandaşlara, 'Mutlaka sandığa gidin' çağrısı yaptı.



AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bostan, yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşların 16 Nisan'da sandığa giderek oy kullanmalarını istedi. Pazar günü yapılacak olan referandum un evet-hayır kavgasından çok bir memleket meselesi olduğunu belirten Bostan, "Hayır kampanyası yürütenler bu referandum da evet çıkması halinde rejimin değişeceğini söylüyor ve halkı yanlış bilgilendiriyor. Öncelikle bilinmelidir ki, bu referandum sonrasında rejim değil, yönetim sistemi değişecek. Değişimden ve yenilikten korkanlar ve bunu istemeyenler, yaptıkları kara kampanya ile halkımızı yanlış bilgilendiriyor ve ülkenin gelişmesi anlamında yaşanacak olan istikrarın önüne set oluyor. Şu bilinmelidir ki, bunu asla başaramayacaklar. Vesayet organı oluşturmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi.



17 Nisan sabahında güçlü bir Türkiye için tüm vatandaşların sandık başına giderek oy kullanması gerektiğine de dikkat çeken Bostan, "Bu ülkede milletin üzerinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasisine sahip çıkan bu millet, inanıyorum ki, istikrar için aynı bilinçle ve sorumlulukla taşın altına elini sokacaktır. Eski düzenin devam etmesini isteyenler, kaostan ve karışıklıktan faydalanan kitledir. İstedikleri zaman 'Anayasaya, yasalara, yargıya, işimize gelmeyen iktidarları gönderelim' diyenlerdir. Gelin bu kişilerin hesabını bozalım. Ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için, en önemlisi evlatlarımızın geleceği için sandığa gidelim ve 'evet' diyelim" ifadelerini kullandı. - MERSİN