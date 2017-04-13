AK Parti'li Baybatur: "Tarihi Bir Dönemeçteyiz"
Aanayasa değişikliği maddelerinin hiçbirinde milletin aleyhine bir husus olmadığını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bu maddeleri okumak yerine milleti denize dökmekten tutun da, insanlara tabiri caizse üstten bakarak, alaycı bir şekilde ifadelerde...
Aanayasa değişikliği maddelerinin hiçbirinde milletin aleyhine bir husus olmadığını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bu maddeleri okumak yerine milleti denize dökmekten tutun da, insanlara tabiri caizse üstten bakarak, alaycı bir şekilde ifadelerde bulunmaları, milletimizi ve bizleri üzmektedir" dedi.
16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandum u için çalışmalarını sürdüren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın Akhisar ilçesinde gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Gülbeyaz-ı Ziyafet restoranda düzenlenen kahvaltı programında AK Parti'li Baybatur, belediye başkanı, meclis üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte tüm milletvekilleriyle sahada olduklarını ifade ederek, çalışmaların çok güzel gittiğini milletin 16 Nisan'da, oynanan oyunu bozmak adına güzel bir neticeyi sandıkta vereceğini düşündüklerini söyledi. 16 Nisan referandum unun Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Baybatur, "Tarihi bir dönemeçteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugüne kadar özellikle koalisyonlarla yaşamış olduğu istikrarsız dönemlerde yaşamış olduğu sıkıntıları inşallah 16 Nisan'dan sonra bir daha yaşanmaması noktasında bir neticeye varılacak gündür. Dolayısıyla 16 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin artık siyasi istikrar ile beraber ekonomik istikrarın daha güçlü bir şekilde istiklale ve istikbale emin adımlarla yürüyeceği bir dönemdir. Bu süreç içerisinde muhalefetin akla ziyan, hakikaten hiç alakası olmayan eleştiriden öte artık bir dedikodu, bir iftira niteliğinde olan ne yazık ki ifadeleri var. 18 maddeyi açıp okuduğumuz zaman içerisinde ne tek adamlık var, ne de rejim değişikliği. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin aleyhine olacak hiçbir husus yok. Fakat bu maddeleri okumak yerine milleti denize dökmekten tutun da, başka noktalardan insanlara tabiri caizse üstten bakarak, alaycı bir şekilde ifadelerde bulunmaları milletimizi ve bizleri üzmektedir. Bizler açık ve net ifade ediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1923 yılında kurulmuş bir devlet, yani rejimi ile beraber Cumhuriyet noktasında herhangi bir sıkıntısı olmayan devlettir. Gelen anayasa referandum unda ilk 4 madde ile alakalı yani muhalefetin ifade ettiği gibi rejimde değişiklik oluşturacak hiçbir husus yoktur. Kaldı ki biz bu çalışmayı Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yaptık. Ne AK Parti ne de Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısını bozacak, rejimini değiştirecek yada anayasanın 4 maddesi ile alakalı bir değişikliğe neden olacak hiçbir işin içerisine ne biz ne de MHP olmaz. Ama muhalefetin bununla alakalı ifadeleri tamamen boş, tamamen yalan üzerine kurulmuş bir husustur" dedi.
Tek adamlık eleştirilerine de yanıt veren Baybatur, "Son dönemde muhalefet, 'tek adamlık' diye tutturmuşlar. Biz şunu söylüyoruz, bu yeni yapılacak gelecek olan sistemimiz çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz ve tek başlı bir yönetim haline çeviriyoruz. Bu tek adamlık demek değildir. Tek adam Saddam'dır, tek adam işte Kaddafi'dir. Bu tip ülkelerdeki yönetimi yapanlar diktatörler vardır. Bunlardır onlar tek adamlığı belirleyenler. Halbuki Türkiye'nin yeni sisteminde tek adamlık diye bir husus yoktur, sandıkla gelinebilecek bir yerde sandığın konulduğu bir yerde, tek adamlık olmaz. Ayrıca seçilecek olan Cumhurbaşkanı 10 yıl en fazla görev yapıyorsa burada tek adamlıktan bahsetmek hakikaten akla ziyan bir durumdur" diye konuştu.
Kahvaltı programı soru-cevap şeklinde son buldu. - MANİSA