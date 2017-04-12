AK Parti'li Baybatur: "Sandıkla Gelen Diktatör Olmaz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Baybatur, diktatörlerin, millet iradesiyle değil güç kullanarak, baskıyla iktidar olduklarını belirterek, "Sandıkla gelen diktatör olmaz. Milletin tercihine diktatör demek asıl diktatörlüktür" dedi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatmak üzere ilçe ilçe gezen ve toplantılar düzenleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kırkağaç Şehit Emin Efendi Meydanı'nda gerçekleştirdiği mahalle mitinginde vatandaşlara seslendi. AK Parti iktidara geldiğinden buyana ana muhalefet lideri başta olmak üzere milletvekilleri, HDP'liler ve bazı medya kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Otoriter, diktatör" dediğini kaydeden Baybatur, "Şimdi yeni hükümet sistemi içinde aynı şeyleri söylüyorlar. Mantıken bu ikisi aynı anda doğru olamaz. Diktatör olsa Türkiye'de bir genel başkan, bir milletvekili, bir gazeteci diktatör kelimesini telaffuz edebilir mi? Açın gazetelerin manşetlerine bir bakın. Türkiye'nin Cumhurbaşkanına bugün kim ne demiş. 2008'de partisine kapatma davası açılmış, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı durmuş bir lidere diktatör diyorlar. Dünyanın neresinde böyle bir mantıksızlık var?" diye sordu.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin millet iradesinin devlet yönetimine en etkin biçimde yansıdığı, çoğulcu katılımcı demokrasinin karşılık bulduğu bir sistem olduğunu belirten Baybatur, diktatörlük hevesi olan biri için en müsait sistemin parlamenter model olduğunu söyledi. Mevcut parlamenter sistemde milletin meclisi seçtiğini, hükümetin de meclisin içinden çıktığını kaydeden Baybatur, "Yasama ve yürütmenin tek elde toplanmasını zorunlu kılan parlamenter sistemde para kaynakları ve yasama gücü tek elde toplanıyor. Kuvvetler ayrılığının olmadığı bu sistemin aksine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde millet meclisi ve hükümeti ayrı ayrı seçiyor. Meclisin koyduğu kanunlar çerçevesinde icra görevi yapabilen, meclisin onayladığı bütçe ile sınırlı olarak halka hizmet eden, seçimle gelip seçimle gidecek olan cumhurbaşkanının diktatör olacağını iddia etmenin mantıki hiçbir izahı yoktur. Sandıkla gelen diktatör olmaz. Milletin tercihine diktatör demek asıl diktatörlüktür" dedi.



Yeni sistemde cumhurbaşkanının her türlü eylem ve işleminin denetime açık olduğunu vurgulayan Baybatur, "Yerel seçimler olacak vatandaş cumhurbaşkanını da, partisini de sandık vasıtasıyla denetleyecek, cumhurbaşkanının 2'nci defa seçilme hakkı var vatandaş oradan da denetleyecek. Meclis araştırması, genel görüşme ve meclis soruşturması bir yasama denetimidir ve siyasal denetimdir, bunların hepsi var. Yargı denetimi var. Bu sistem diktatörlüğü, otoriterliği önleyen bir sistem" şeklinde konuştu. - MANİSA