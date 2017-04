AK Parti'li Baybatur: "Referandumun Kaybedeni Yoktur"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sandıktan çıkan sonucun Türkiye'nin kararı olduğunu belirterek, "Referandumun kaybedeni yoktur. Kazanan demokrasimiz olmuştur" dedi.



Halk oylamasında milli iradenin demokratik bir olgunluk içinde sandığa yansıdığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "'Evet' diyen vatandaşlarımız da, 'hayır' diyen vatandaşlarımız da, ülkemiz için doğru olduğuna inandıkları birer demokratik tercih ortaya koydular. Çıkan karar Türkiye'nin kararıdır. Aziz milletimiz taktir yetkisini kullanarak anayasa değişikliği paketini onaylamıştır. Bu sonucun milletimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Farklı partilere gönül veren ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyerek destek veren herkese teşekkür eden Baybatur, şöyle konuştu:



"Türkiye önemli bir demokrasi sınavından daha alnının akıyla çıkmıştır. Bizim için demokratik zemine yansıyan her oy, her siyasi eğilim, her demokratik tercih saygındır, değerlidir. Milletimiz ortaya koyduğu iradesiyle vesayete, kendisine tepeden bakanlara, jakoben anlayışa ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Referandumun kaybedeni yoktur. Kazanan demokrasimiz olmuştur, 780 bin kilometre karesiyle, 80 milyon insanıyla Türkiye olmuştur."



Manisa'nın sandığa en çok giden iller arasında olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade eden Baybatur, 16 Nisan 2017 halk oylamasının Manisa'nın demokrasiye olan bağlılığını, inanç ve güvenini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. - MANİSA