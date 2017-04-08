AK Parti'li Alparslan: "Kılıçdaroğlu, Aslında Millet Bu İşten Anlamaz Demek İstiyor"

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, "Ülkemizin, devletimizin, milletimizin sıkıntılarına sebep olan bu sistemin, daha güçlü bir devlete, daha hızlı, verimli, etkin yönetime kavuşmasına fırsat verecek değişikliği 16 Nisan'da yapmış olacağız" dedi.



Ülke Medya Derneği düzenlediği 'Deklarasyon Name' isimli programda 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında neden 'evet' diyeceklerini sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak deklarasyonu imzalayarak açıkladı. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Millet 15 Temmuz'dan sonra uzun süredir arzu ettiği, 'devleti ben kurdum, onca badireden ben atlattım, 15 Temmuz'u da ben kurtardım, o sebeple bu devletin sahibi olarak milletin iradesi ve egemenliği üzerine bir güç olmamalıdır. Ben ne dersem o olmalıdır. Yeni bir anayasa ve o anayasa içerisinde de cumhurbaşkanı hükümet sistemi arzu ve talebi var' diyerek uzlaşma zemini oluşturdu. Bu anayasanın sahibi siyasi partiler değil, bu talebi çok somut canlı ve ısrarlı bir şekilde ortaya koyan milletimizdir. Milletimiz bu talebi ortaya koyduktan sonra siyasiler olarak bu talep görüldü, takvime bağlandı. Genel kurul aşamaları tamamlandı. Şimdi 16 Nisan'da zaten sahibi olan millete götürülüyor. 'Bu iş nereden çıktı sırası mıydı, şimdi bunu yapmanın ne acelesi vardı' diye söyleyenler çıkıyor maalesef. Tam da sırasıydı. Bu bir iki günlük mesele değil. 80 darbesinden sonra yapılan bu anayasa hep tartışıldı" ifadelerini kullandı.



"Kılıçdaroğlu, aslında millet bu işten anlamaz demek istiyor"



Alparslan, konuşmasında şunları kaydetti:



"Kılıçdaroğlu hep diyor ya bu millet henüz anlamadı. Neye 'evet' neye 'hayır' diyecek bilmiyor diye bir sürü şey söylüyor. Aslında onu söylerken demek istediği şu, CHP'nin geleneksel kodları o. Milleti istemeyen, millete güvenmeyen, milleti tanımayan. O sebeple bu cümleleri kurarken şunu diyor; 'Millet bu işten anlamaz. Niye millete soruyoruz ki?' 'Anayasa yapma işi teknik bir iştir, profesörlerin, akademisyenlerin uğraşması gereken bir şey. Millete bunu sormak doğru değil' diyecek kadar milleti ötekileştiren, millete güvenmeyen ve milleti tanımayan bir siyaset yapıyor. Aslında demek istediği millet bu işten anlamaz. Ama biz gördük ki anlamayan kendisi."



"Bu millet sana 16 Nisan'da öyle bir şamar vuracak ki nereden nereye düştüğünü anlamayacaksın"



CHP'li Hüsnü Bozkurt'un 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeriz' sözlerini eleştiren Alparslan, "Senin ne haddine. Bu arsızlık bu aymazlık ne mümkün. Milletin iradesini bir şekilde silip süpürüp güya İzmir'den denize dökecek kadar ihanetin içinde olacaksın. Bu millet sana 16 Nisan'da öyle bir şamar vuracak ki nereden nereye düştüğünü anlamayacaksın. Ama hem Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili söyledikleri hem kendi vekillerinin bu beyanları bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimize ihanet. Darbe teşebbüsünde şehit olan 250 vatandaşımıza ihanet. 2 bin 500'ü aşkın gazimize nihayetinde 80 milyonun tamamına ihanet. Demokrasiye, cumhuriyete, vatana, bayrağa, devlete, millete ihanet. Bu kadar ihanet içerisinde olan siyasilerin hangi ihanet şebekeleriyle iş tutup da bu hayır için uğraştıklarını da biliyorsunuz. Hayır hayır diyenlerin yaptıklarına baktığımız zaman en ufak bir taş üstünde taş koymuşlukları yok. Hayır hayır, bu ülkeye bir hayrın dokunmamış bari gölge etme çekil şöyle. İnşallah hepsi milletimizin gözleri önünde, kamuoyunun bilgisi dahilinde devam ediyor. Ülkemizin devletimizin milletimizin sıkıntılarına sebep olan bu sistemin daha güçlü bir devlete, daha hızlı, verimli, etkin yönetime kavuşmasına fırsat verecek değişikliği 16 Nisan'da yapmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.



31'e yakın STK deklarasyona imza attı



Ülke Medya Derneği Başkanı Aydın Tufan da, "Gönlünde vatan sevgisi olan herkesin 16 Nisan'la ilgili bir şeyler yapması gerektiğine inanıyoruz. Burada bizimle birlikte olan ortak deklarasyona imza atan 31'e yakın sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcilerini kutluyorum. 16 Nisan'da güçlü Türkiye'nin oluşması için 'evet' diyeceğimizi haykırıyorum" diye konuştu. - ANKARA