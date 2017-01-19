AK Parti Korkuteli İlçe Teşkilatından Kan Bağışı

AK Parti Korkuteli İlçe Teşkilatı üyeleri Kızılay'a Kan bağışında bulundu. AK Parti ilçe binasında gerçekleşen kan bağışında 88 ünite kan toplandı



AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığının özel daveti üzerine Korkuteli'ne gelen Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, "Kan Bağışı" kampanyası çerçevesinde 88 ünite kan toplandı. Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Erkan Kaya, "ilçeye özel davet üzerine geldik. Kalabalık bir ilgi ile karşılaştık. Yoğun katılım sonrası 88 ünite kan bağışı topladık. Memnun olarak dönüyoruz" şeklinde konuştu.



Kan bağışına katılan AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran da, Kan bağış kampanyasına katılımın yoğun olduğunu söyledi. - ANTALYA