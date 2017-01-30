AK Parti Körfez'de Skm Tanıtım Toplantısı

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, referandum çalışmalarında görevlendirilen Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yöneticileri tanıtıldı.



AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, Teşkilat Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, referandumda yüzde 65 oranında "evet" oyu hedeflediklerini söyledi.



Oy oranının daha da yukarı taşımak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Badem, "Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanımıza sunuldu, onayını bekliyoruz. Onayın hemen ardından sahaya ineceğiz. 1 Şubat'ta çalışmalar başlayacak ve 15 Şubat'a kadar teşkilatlara hizmet içi eğitimler verilecek." diye konuştu.



AK Parti Körfez İlçe SKM Başkanı Şaban Aydın ise 60 gün içinde referanduma hazır olacak şekilde çalışacaklarını, 20 mahalle ve 16 köyde hazırlıkların tamamlandığını belirtti.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da referandumda yüzde 69 oranında evet oyu çıkacağını tahmin ettiğini kaydederek, "Referandum ile ya geçmişe özlem ya da yeni Türkiye diyeceğiz. Referandumdan sonra bu ülke ve millet üzerinde oyun oynamayı bir daha akıllarından bile geçiremeyecekler. Bizim oyumuz belli, şahlanan bir ülke için 'evet' diyeceğiz. Bu partiler üstü bir seçim olacak, siyasi bir seçim değil. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olacaktır ve bu nedenle de en az iki katı daha çok çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından, SKM Başkanı Aydın, SKM Başkan Yardımcısı Fehmi Öztürk, program sorumlusu Şaban Akyıldız, Tanıtım, Medya ve İzleme Sorumlusu Mikail Toman, Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu Nilgün Çakır, Mali Sorumlusu Osman Akova, Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu Emine Başaran, Kadın Kolları SKM Başkanı Emine Başaran ve Gençlik Kolları SKM Başkanı Adem Koyun basına tanıtıldı.