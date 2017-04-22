AK Parti Konya Milletvekili Babaoğlu Açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Yeni Konya - Antalya yolu kapsamında inşaat çalışmalarına üç yıl önce başlanılan 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli, tamamlandığında hem yöre, hem de ülkenin önemli bir ekonomik kazanım elde edeceğini söyledi.



Milletvekili Babaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir - Derebucak - Gembos güzergahından ulaşımı sağlayacak olan Yeni Konya - Antalya Karayolu'nda önemli noktalardan birisi olan Gembos Demirkapı Tünel yapımı çalışmalarında ilk ışığın görülmesi ile birlikte Antalya yönünden de Konya istikametine doğru duble yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.



Konya - Beyşehir arasındaki 85 kilometrelik mesafeden de sadece 20 kilometrelik bir kısmın kaldığını vurgulayan Babaoğlu, "Gelecek hafta yol yapım müteahhitleriyle bir toplantı yaparak son durumu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı



Babaoğlu, "Yeni Konya - Antalya yolu kapsamında inşaat çalışmalarına üç yıl önce başlanılan 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli tamamlandığında hem yöre, hem de ülke önemli bir ekonomik kazanım elde edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yolla ilgili olarak bölgeyi ilgilendiren önemli hayalleri olduğunu ifade eden Babaoğlu, şunları kaydetti:



"Tüneller tamamlandığında Beyşehir ve Derebucak ilçelerimiz doğrudan, Hüyük ise dolaylı olarak bundan olumlu etkilenecek. Diğer yandan, yolcu yoğunluğu 10'a katlanacak. Bu nedenle altyapıyı da hazırlamamız gerekiyor. Bir taraftan yol yapım çalışmaları sürerken, bizler de önümüzdeki süreçte Beyşehir'in ve Derebucak'ın tercih edilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Bu yolun önemi büyük. Çalışmalar tamamlandığında tünelin girişinden çıkışına iklimin değiştiği müthiş bir eser ortaya koymuş olacağız. İnşallah tüm güzergahın açılışını da birlikte yaparız."