AK Parti Konya İl Başkanı Arat, Oyunu Kullandı

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, referandum oyunu kullandı.



AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, referandum da oyunu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2522 nolu sandıkta kullandı. Referandumun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Musa Arat, "Artık söz de karar da milletimizin ve millet de inşallah bu gün o iradesini sandığa yansıtacak. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemize inşallah hayırlı bir gelecek diliyorum" dedi. - KONYA