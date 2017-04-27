AK Parti Kongresi 21 Mayıs'ta yapılacak



ANKARA - AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu 2 Mayıs'ta toplayacak. MKYK toplantısında alınacak kararın ardından parti tüzüğüne göre 15 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilebilecek. Parti yetkilileri, kongreyi pazar gününe denk getirecek, bu da olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağına işaret ediyor. AK Parti yetkilileri, bu kararın prensipte alınmış bir karar olduğuna işaret etti.