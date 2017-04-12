AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz Açıklaması

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Alpullu Şeker Fabrikası'nın faaliyete geçmesinin hem Trakya hem de Türkiye için önemli olduğunu söyledi.



Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alpullu Şeker Fabrikası'nın açılması için gerekli taahhüdün toplandığını belirtti.



Fabrikanın faaliyete geçecek olmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Minsolmaz, şunları kaydetti:



"Fabrikamızın faaliyete geçmesi için 2016-2017 sezonunda 101 köyde, bin 186 çiftçinin 166 bin 500 ton pancar taahhüdü alınmıştır. Alpullu Şeker Fabrikası'nın faaliyete geçmesi, Trakya ve Türkiye için önemli. Fabrikamızın yeniden açılması için çiftçilerimiz gerçekten canla başla mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederim."