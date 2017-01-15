AK Parti Kırklareli İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur, İl Başkanı Alper Çiler, İl Kadın Kolları Başkanı Hazel Yolgiden, Merkez İlçe Başkanı Kayhan Türköz ile partililer katıldı.Çiler, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa paketinin oylandığını ifade eden Çiler, son 4 maddenin kaldığını belirtti.AK Parti'nin insan odaklı bir hizmet partisi olduğunu anlatan Çiler, yeni anayasayla birlikte yeni bir Türkiye'nin de inşa olacağını kaydetti.Anayasayı vatandaşlara çok iyi bir şekilde anlatmak gerektiğini vurgulayan Çiler, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa paketi oylamaları devam ediyor. Yeni bir anayasayla yeni bir Türkiye'de inşa olacak. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Türkiye'yi en iyi şekilde yöneten dünyanın bile lider olarak gördüğü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Zor bir zamanda ve kutsal bir vazifenin olduğu bir zamanda göreve geldik. Artık bütün belediyelerimize AK Parti'nin damgasını vurmamız gerekiyor. Türkiye'nin kaderini değiştirmek, karanlıklara sürüklemek isteyenler var. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bu süreçte AK Parti kadrolarına daha çok görevler düşüyor. Herkesin bu sorumlulukta üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor."Çiler, AK Parti'nin Kırklareli'nde 36 bin 16 üyesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.
AK Parti Kırklareli İl Danışma Meclisi
AK Parti Kırklareli İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.
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