AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, referandum a sayılı günler kala yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak Kırıkkale ve Türkiye genelinde rekor oyla evet çıkacağını iddia etti.



Referandum kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Milletvekili Abdullah Öztürk, "Kentte sokak sokak, cadde cadde çalışmalar yaparak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatıyoruz. Referandumda yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili olarak vatandaşların sorularını cevaplandırıyoruz. Vatandaşlarımız evet için destek veriyor" şeklinde konuştu



Kırıkkale merkez ve ilçelerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Öztürk, "İlçelerimizde, köylerimizde mahallelerimizde ve şehir merkezimizde teşkilatımızın bütün kademeleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu mesele bugünün bir meselesi değil. Bu mesele geleceğin meselesidir. Hedef saptırmaya çalışıyorlar. Bu sistem ülkemiz ve milletimiz, ülkemiz ve milletimizin geleceği için gerekli olan bir sistem. Halkımız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanların kim olduğuna bakarsa zaten bu sistemin ülkemiz için gerekliliğinin farkına varacaktır. Biz milletimizin sağduyusuna ve kararlılığına güveniyoruz. Milletimiz en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE