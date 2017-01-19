AK Parti Kastamonu Teşkilatından Uluay'a Ziyaret

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara'da tedavi gören AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay'a AK Parti Kastamonu teşkilatı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



AK Parti il teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu il teşkilatının Uluay'ı ziyaret ettiği belirtilerek, Uluay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.



Hastanede tedavi olan Uluay, kendisini ziyaret eden il yönetimi, gençlik kolları ve il disiplin kurulu üyelerine teşekkür etti.