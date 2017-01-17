AK Parti Kastamonu İl Başkanı Uluay, Kalp Krizi Geçirdi

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Av. Halil Uluay, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.



AK Parti Kastamonu İl Başkanı Av. Halil Uluay, evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Başkan Uluay, acil olarak Ankara'ya Güven Hastanesi'ne sevk edilecek. - KASTAMONU