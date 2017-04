AK Parti Kars İl Teşkilatı, Gazetecilerle Buluştu

AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti İl Başkanı Adam Çalkın ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Kenteki bir otelde düzenlene programda konuşan Beyribey, seçim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.



Beyribey, AK Parti Teşkilatı olarak köy köy, ilçe ilçe gezdiklerini belirterek, "Bu ülkenin bekası, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği, şanlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadele ve çalışmada bizi yalnız bırakmayan Kars halkımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.



"Hayır" diyenlerin daha öncesinde Kars'taki Et Balık Kurumunu sattığını anımsatan Beyribey, "Şimdiki 'hayır' diyenler dün Et Balık Kurumunu satmıştı, onlar satmıştı biz yeniden açtık. Cumhuriyet Halk Partililer Kars'ta Et Balık Kurumunu satmışlardı. Yeni Et Balık Kurumu dediğimiz kesimhane ve besihanenin temelini attık ve inşallah açılışını da yapacağız." diye konuştu.



AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın da temeli atılan proje ve yatırımları karalamak için çeşitli spekülasyonlar yapıldığını söyledi.



Çalkın, şunları ifade etti:



"Tabibi referandum kampanyaları yürütülür, siyasi partiler çalışmalarını yapar. Ama siyasi partilerin yaptıkları çalışmaları sonuçta bir temsildir. Bu çalışmalar iftira ve yalanlar üzerinden yapılmamalıdır. Yarın bu yatırımlar faaliyete geçtiği gün, bu spekülasyonları yapan arkadaşların yüzlerinin kızarmaması lazım. Siyasetçilerin gerçekçi kampanyalar yürütmesi gerekir, bizim derdimiz sadece Karstır. Kars halkının iradesine çok güveniyoruz, 16 Nisan'da Kars'ta da yüksek oranda 'evet' çıkacak. ve bu 'evet'ler onlara birer kırmızı kart olacak. Kars'ın bütünlüğü ve Kars sevdası için 'evet' diyoruz."



Toplantıya, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Kars Başkanı Şener Günerhan da katıldı.