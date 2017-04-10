AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ın Polis Haftası Mesajı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Adem Çalkın, yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin öncelikli görevi, ülkemizde yaşamakta olan insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Osmanlı Devletinde 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Emniyet Teşkilatımız, 172 yıldır yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük bir özveri ile canla, başla çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini sürdürmektedir" dedi.



Başkan Çalkın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizde olduğu gibi ilimizde görev yapan güvenlik güçlerimiz de yaptığı başarılı çalışmalarla şehrimizi bir huzur kenti haline getirmişlerdir. Önleyici kolluk çalışmalarının yanında örnek Sosyal Sorumluluk projelerine de ağırlık veren Polis Teşkilatımız, hem iyi günde, hem de kötü günde halkımızın yanında olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172'nci yıldönümünü kutlarken, şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazi, emekli ve görevine devam eden polislerimize de sağlık, esenlik, mutluluk ve başarılar diliyorum." - KARS