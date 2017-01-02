AK Parti Karabük Merkez İlçe Danışma Mecli·si· Toplantısı yapıldı.



Karabük Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda konuşan Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kaya, AK Parti· teşki·latlarında "ben deği·l bi·z" duygusu haki·m olduğunu söyledi.



Modern i·nsanın yakasına yapışmış en büyük hastalıklardan bi·ri·nin ki·bi·r olduğunu anlatan Kaya, "Hep kendi·ni· üstün görme, çok önemli· sanma, hep i·nsanlardan farklı ve özel görme bi·r hastalık gi·bi· i·nsanların ruhunu kemi·ri·r. AK Parti· si·yaseti· herşeyden önce bi·r terbi·ye ve ruh si·yaseti·di·r. Bu terbi·ye de tevazu vardır. Bu terbi·ye mi·lleti·n i·çi·nde, mi·lleti·n ferdi· olduğunu asla unutmadan ve bu mi·lleti· mi·llet yapan manevi· di·nami·klere bağlı kalarak, si·yaseti· bi·r ahlak ve i·rfan zemi·ni·nde yürütmek vardır." diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişimine de değinen Kaya, terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.



Toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, İl Başkanı Timurçin Saylar ve partililer katıldı.