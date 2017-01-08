AK Parti Karabük İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.



Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti Bölge Koordinatörü Ali Temur, İl Başkanı Timurçin Saylar, Eskipazar Belediye Başkanı Dursun Baş, Ovacık Belediye Başkanı Zafer Küpler, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve partililer katıldı.



Uysal, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de yönetim zafiyetinin ortadan kaldırıldığını söyledi.



Anayasa değişikliğini içeren kanuna değinen Uysal, şöyle devam etti:



"TBMM'ye getiriyoruz. Ben şimdiden bu anayasa değişikliğinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. AK Parti'nin iktidara geldiği döneme kadar hükümetlerin iktidarda kalma süreleri sadece bir buçuk yıl. Bir buçuk yılda neyi planlayacaksınız ya da neyin icraatını gerçekleştireceksiniz ? Evet, dünyadaki güzel uygulamaları da değerlendirdik, ülkemize yakışır bir yönetim sistemini inşallah ilk önce Meclisimizde daha sonra da sizlerin oyu ile kabul edip daha güçlü bir yönetim sistemini ülkemize kazandıracağız. Oylarınızla seçilecek Cumhurbaşkanı bu ülkeyi belirli bir dönem yönetecek, Meclise karşı sorumluluğu var, Türk halkına karşı sorumluluğu var, otoriter bir yönetimin olması söz konusu değildir."



AK Parti teşkilatları olarak her zamankinden daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Bölge Koordinatörü Ali Temur ise, "Ülke olarak çok jeopolitik bir konumda olduğumuzu biliyoruz. Bunun için insanlarımızın çok uyanık, çok çalışkan ve cevval olması gerekiyor. Ülkemizin her tarafında dünyanın her yerinden destek alan hainlerin neler yapmaya çalıştığını neler ile uğraştıklarını beraber takip ediyoruz. Bu sebeple bizler ülke olarak, millet olarak, teşkilat olarak dimdik ayakta durmalıyız, birbirimize kenetlenip, düşmanlarımıza karşı tek vücut olmalıyız. Teşkilat kademelerimiz ile canla başla çalışmalıyız. Biz güçlü olursak hiçbir hain bizim karşımızda, ülkemizin karşısında, milletimizin karşısında duramaz." diye konuştu.



Saylar da terör saldırılarına değinerek, "Bu ülkeyi koruyan herkes, askerdir, polistir. Şu an ülkemizde herkes görevini yapıyor. AK Parti olarak biz de görevimizi yapacağız. Araziye hakim olacağız ve insanlarımıza anlatacağız. Zaman ülkemize, vatanımıza sahip çıkma vaktidir. Biz saflarımızı sıklaştırdığımızda kimse bize bir şey yapamaz." diye konuştu.



Toplantı, konuşmaların ardından dilek ve temenniler ile sona erdi.