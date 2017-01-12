AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar Açıklaması

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, Karabük'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarına ilişkin, AK Parti teşkilatları ile ilgili savcılık, emniyet müdürlüğü ile istihbarattan herhangi bir bilgi veya belge gelmediğini bildirdi.



Saylar, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te bir internet sitesinde teşkilatlarının içinde FETÖ/PDY ile ilgili kişilerin olduğu ima edilen haber yapıldığını hatırlattı.



Haberle ilgili savcılıkça soruşturma yürüttüldüğünü belirten Saylar, şunları kaydetti:



"Bu konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı gereğini yapmaktadır. AK Parti teşkilatları ile ilgili araştırmalar neticesinde, savcılık, emniyet müdürlüğü ile i·stihbarattan herhangi bir bilgi veya belge gelmemiştir. Bu konuyla ilgili bilgi veya belge geldiği takdirde gerekenin kim olursa olsun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsünde bulunan, halkımıza kurşun sıkan, vatana ihanet edenlerle nasıl mücadele ettiğimizi halkımız görmektedir ve mücadelemizin de devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın."