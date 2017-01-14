AK Parti Kahta Teşkilatı Başkanvekili Ahmet Aydın'a Sahip Çıktı

AK Parti Kahta İlçe Teşkilatı basın açıklaması yaparak, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a sahip çıktı.



Ulusal bir gazetesinin sürmanşetten, Ahmet Aydın ile ilgili yazılan haber ve köşe yazısına tepki gösterildi.



AK Parti Kahta ilçe Teşkilatında yapılan basın açıklamasında köşe yazısından dolayı gazeteye tepki gösterildi.



AK Parti İlçe Başkanı Engin Akel tarafından yapılan açıklamada, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın üzerinde bir itibarsızlaştırma çabasının olduğu belirtildi.



Başkan Akel,"Bizler AK Parti ilçe Başkanlığı olarak TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın doğup büyüdüğü Kahta'dan sesleniyoruz. O kirli ellerinizi Ahmet Aydın'ın üzerinden çekiniz. Biz Ahmet Aydın'ı size yedirmeyeceğiz. TBMM'de tarihin en önemli oturumları gerçekleşiyor. Bu kutlu oturumları TBMM Başkanı sıfatıyla Kahta'mızın medarı ihtarı Sayın Ahmet Aydın son derece güzel, nazik üslubuyla yönetiyorken birileri bunu çekemiyor. Birileri bu kutlu yürüyüşümüz akamete uğratmak istiyor. Ahmet Aydın'ı bu şekilde itibarsızlaştırmak istiyor. Bizler teşkilat olarak buradan sesleniyoruz. Ahmet Aydın yalnız değildir. Bizler Ahmet Aydın'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. O kirli ve çirkin ellerinizi Ahmet Aydın'ın üzerinden çekin. Aklınızı başınıza toplayın. Haysiyet cellatlığına, yalan, yanlış haber yapmaktan da uzak durun. Bizler teşkilat olarak bu çirkin haber ve köşe yazılarını kınıyor ve lanetliyoruz" İfadelerini kullandı. - ADIYAMAN