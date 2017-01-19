AK Parti Kahta İlçe Teşkilatı Meclis Faaliyetlerini Değerlendirdi

AK Parti Kahta ilçe Teşkilatı, 2016-2017 yılı il genel meclis faaliyetlerini değerlendirdi.



AK Parti Kahta ilçe teşkilatında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti ilçe Başkanı Engin Akel, il genel meclis üyeleri, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.



AK Parti ilçe Başkan Engin Akel, 2016 Aralık ayında köylerde ki taleplerin ve sorunların çözümüne yönelik köy gezileri gerçekleştirdiğini belirterek gezilen 102 köyünde yollarının asfalt olduğunu söyledi.



2016 Aralık ayında düzenlenen köy gezilerinin 28 gün sürdüğünü kaydeden Ak Parti Kahta ilçe Başkanı Engin Akel,"Köy gezilerine AK Parti Kahta ilçe Başkanlığı olarak geçtiğimiz Aralık ayında başlamıştık ve 28 gün sürdü. İlçe teşkilatımız olarak 5 il genel meclisi üyemizin bölgelerinde ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerimizde o bölgede sorumlu arkadaşımız, belediye meclis üyemiz ve yönetim üyelerimiz bizlere refakat ettiler. 102 köy ve 2 belde ziyareti gerçekleştirdik. Bütün köylerimizin sorunlarına vakıf durumdayız. Aslında il genel meclis üyelerimiz bu konunun takipçileriydi, onlar köylerimizin bütün sorunlarını biliyorlar. Teşkilat olarak bizlerde köylerimize gidip sorunlarını yerinde görmek istedik. Köylerimizi dinleyelim, bu güne kadar yaptıklarımızı paylaşalım diyerek, hali hazırda olan sorunlarına bir çözüm haritası çıkartmak istedik. 2017-2019 yılları için kendimize bir hedef koyduk. Bu şekilde köylerimizin sorunlarını inşallah imkanlarımız ölçüsünde bir bir çözüme kavuşturacağız. Köy gezilerimizde bizi çok memnun eden tablolar ile karşılaştık. 102 köyümüzün yolları asfalt. Bütün köylerimizde içme sularımız bulunmakta. Hali hazırda 102 köyümüzün 46'sının alt yapısı bulunuyor. İnşallah yaptığımız program dahilinde 2019 yılına kadar alt yapısı olmayan köyümüz kalmayacak. Alt yapısı olan 46 köyümüzün üst yapı işlemlerine de başladık. Kısa sürede tamamlanacak inşallah. Köylerimizin birçoğunda köy konağı, taziye evi ve cami bulunuyor. Eksikliklerini de not ettik kısa sürede imkanlar dahilinde yapacağız" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminde başarılı olamayan terör örgütlerinin 'Çamur atma' pozisyonuna geçtiğini belirten İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kavak, "Bazı karanlık güç odaklarının sözcülüğünü yapan bir gazetede, TBMM Başkanvekili ve Adıyamanımızın gururu Sayın Ahmet Aydın hakkında yapılan uyduruk haberi şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz günü silahlı kalkışma ile başaramadıklarını, bu sefer kirli algılar yaratarak 'çamur atma' pozisyonuna geçen çevreler, yine hüsrana uğradılar ve uğramaya devam edeceklerdir. Bu çevrelere, Sayın TBMM Başkan Velimiz Ahmet Aydın beyin deyimi ile sesleniyorum, burada size ekmek yok" şeklinde konuştu.



"Köylerimizin şehir ile farkı kalmayacak"



2016-2017 yılı içerisinde İl Genel Meclisi tarafından Kahta ilçesinde yapılan yatırım ve faaliyetleri değerlendiren İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kavak, köylerde kültürel ve sosyal çalışmaların devam edeceğini söyledi.



Kahta ilçesine bağlı köylerde yapılan faaliyet ve yatırımlardan bahseden Meclis Üyesi Kavak, "Son yıllarda yapılan çalışmalarla köylerimiz modern hizmetlere kavuştu. Yapılan ve yapılacak altyapı ve üst yapıları ile köylerimizin şehirlerden bir farkı kalmayacak. Köylerimize yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle birlikte çehreleri değişecek. Toprak Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 40 köyümüzün alt ve üst yapılarına başlanması ile birlikte üç yıl içerisinde kanalizasyonu ve kilitli parke taşı çalışması yapılmayan köyümüz kalmayacak. Köylerimizin resmi yol ağında olan yollarda yüzde 98 oranında asfaltlandı. Kısa süre içerisinde asfaltsız hiçbir köyümüz kalmayacak. Yakın biz zamanda da, özellikle grup köy yollarımızda ilk kez sıcak asfalt çalışmalarını başlatacağız. Alt yapısı yapılan birçok köyümüzde kilitli parke taşı çalışması yapıldı ve yapılacak. Köylerimizde taziye evleri ve çok amaçlı sosyal tesislerin yapımı devam ediyor. Tüm köylerimizde içme suyu şebekesi çekilmiş, sorunu giderilmiştir. Bölgemizde yaşanan kuraklık ile birlikte zaman zaman yaşanan içme suyu sıkıntılarına da anında müdahale edilmiş ve önlemleri alınmış durumdadır. Köylerde sosyal aktiviteyi arttırmak için futbol sahaları ve çocuk oyun parklarını da yapmaya başlayacağız. Bugüne kadar ödeneklerimizin büyük bir bölümü içme sularına, ulaşım ve altyapılara harcıyorduk. Bu sorunların giderilmesi ile birlikte ödenekler farklı alanlara harcanacak. Özellikle gençlerimize yönelik olarak bazı köylerimizde futbol sahaları ve çocuk oyun parklarını yapacağız. Bunun yanı sıra, ilk etapta nüfusu yoğun olan köylerimizde çöp toplama çalışmaları başlanacak. Köylerimizin sorun olarak yaşadığı haşere ile mücadelede de önlemleri aldık ve bu yıl ekiplerimiz köylerde çalışmalarına başlayacak. Yapılan hizmetlerin bir bölümünün merkezi bütçeden, bir kısmının ise İl Özel İdaresi bütçesinden karşılandığını ifade edeyim. Özellikle kırsal kesimde, yani köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını giderip, yaşadıkları topraklarda modern hizmeti sunmaktır" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN