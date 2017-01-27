AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ünal Açıklaması

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Özellikle bazı kesimlerin yaptığı bir tek adam sistemine bizi götüreceği dair kara propaganda bir yalandan ibaret." dedi.



Trabzon Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden Ünal, TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin esnafla sohbet etti.



Gazetecilere açıklamada bulunan Ünal, siyasal hükümet sistemi değişikliğinden sonra Türkiye daha güçlü daha hızlı bir şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.



Parlamenter sistemde hükümetin yasama organının içerisinden çıktığını hatırlatan Ünal, şunları söyledi:



"Şimdi yeni düzenlemeyle artık hükümet millet tarafından seçilecek. Dolayısıyla hükümete güvenoyunu bizzat milletin kendisi verecek. Yürütme görevini hükümet etme görevini milletin seçtiği cumhurbaşkanı yürütecek. Eski sistemde sorumsuz cumhurbaşkanı yerine sorumlu, meclisin ve yargının denetimine açık bir cumhurbaşkanına bırakıyor. Özellikle bazı kesimlerin yaptığı bir tek adam sistemine bizi götüreceği dair kara propaganda bir yalandan ibaret. Bir milletin seçtiği, iki meclisin ve yargının denetimine açık olan ve en fazla iki dönem görev yapabilecek olan bir cumhurbaşkanından böyle bir şekilde bahsetmek her şeyden önce bir bühtandır."



Yeni sistemi vatandaşlara anlatacaklarını ifade eden Ünal, "İnşallah nisandan sonra vesayet tamamen ortadan kalkacak. 2007'deki referandumla cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kararı çıkmıştı. Şimdi bu halk oylamasıyla da halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının sisteme entegre olması sağlanıyor. Yeni bir şey değil aslında." diye konuştu.