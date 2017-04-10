AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dilipak Açıklaması
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, "2017 yılı içerisinde Afşin'de insanlarımız doğalgaz enerjisinden faydalanarak ısınma ihtiyacını karşılayacak.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, "2017 yılı içerisinde Afşin'de insanlarımız doğalgaz enerjisinden faydalanarak ısınma ihtiyacını karşılayacak. Doğalgaz sürecinde artık son noktadayız." dedi.
16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları için Afşin'de bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dilipak, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan'ı makamında ziyaret etti.
Dilipak, burada yaptığı konuşmada, Afşin-Elbistan ve Divriği Doğalgaz Boru Hattı Projesinin 2017 yılında tamamlanacağını söyledi.
Şehir içi doğalgaz dağıtımı işin başlaması için girişimlerde bulunduklarını ve ciddi aşamalar kaydedildiği bilgisini veren Dilipak, şunları kaydetti:
"Halkımızın merakla beklediği doğalgazımız çok yakın bir zamanda, kış aylarında vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Hava kirliliği başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı birçok sorun bu sayede çözülmüş olacak. Bu hizmetin gelmesinde özellikle BOTAŞ'ın ciddi çalışmaları oldu. Doğalgaz çalışmalarında, tedarikçi boru firmasının FETÖ'cü olmasından kaynaklanan da bir gecikme oldu.
Planlarımıza bu senenin başında BOTAŞ tarafından çalışma bitirilerek doğalgaz arzı sağlanacaktı, fakat bu nedenden dolayı süreç gecikti. Ama bu ilerleyen süreçte Haziran-Temmuz gibi BOTAŞ işlemini tamamlayacak. Akabinde de dağıtım şirketi tarafında doğalgazımızın Afşin ve Elbistan'a getirmesiyle ilgili ana istasyon çalışmaları yapılacak."
Dilipak, konuşmasının ardından, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Sabri Türkkahraman ve parti yöneticileri ile birlikte Hükümet Konağını ziyaret ederek, 16 Nisan referandum unda evet oyu için destek istedi.