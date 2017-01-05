AK Parti Kadın Teşkilatından Polise Ziyaret

AK Parti Söğüt İlçe Kadın Kolları Teşkilatı, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



AK Parti Söğüt ilçe Kadın Kolları Başkanı Emine Koç, Ak Parti Söğüt ilçe Başkanı Mesut İpekçi ve emniyet teşkilatında görev yapan memurların eşleri ile birlikte ziyaretinde, polisin her zaman yanında olduklarını göstermek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, destek olmaya devam edeceklerini söyledi.



Evlerinde hazırladıkları yemekleri ikram eden kadın kolları, bir süre polislerle sohbet etti.



İlçe Emniyet Müdür Vekili Coşkun Bartın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Koç'a plaket verdi.