AK Parti Kadın Kollarından Başkan Güneş'e Ziyaret

AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş'i makamında ziyaret ettiler.



Ziyaretle ilgili Başkan Güneş açıklamada bulundu. Güneş açıklamasında "Öncelikle bugün ki ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğum Ak Parti Zonguldak Kadınlar Kolu Başkanı Züleyha Arıman ve ekibinden Hicran Kuru ile Zehra Şahin'e,Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kaya'ya ve Ak Parti Zonguldak İl Başkanımızın değerli eşleri Emine Tosun'a sonsuz teşekkürler ediyorum. Ziyaretleri ile yeni üyesi olduğum Ak Parti de yalnız olmadığımı hissettirdiler. Hep birlikte daha özverili bir şekilde çalışarak İlimiz Zonguldak'ımız başta olmak üzere Ülkemizin modern ülkeler seviyesine gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Allah AK Parti saflarında ülkesi için çalışan, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza,tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza güç kuvvet versin inşallah. Tekrar sizlere hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi. - ZONGULDAK