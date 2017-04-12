AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, kampanya süresince ana muhalefet partisinin yalanlarına cevap verdiklerini belirterek, "Son iki hafta kala artık yalanlar bitti, Cumhuriyet Halk Partisi fabrika ayarlarına geri döndü." dedi.



Çam, Sincan'da düzenlenen "Kadınlar Soruyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına sayılı günler kaldığını belirterek, bugüne gelene kadar yaşadıkları sıkıntılara değindi.



Yaptıkları bütün çalışmalarda tek amaçlarının doğruları söylemek olduğunu ifade eden Çam, ana muhalefet partisinin yalanlarla sahada milleti kandırmaya çalıştığını bildirdi.



Son iki haftada yalanların artık tükendiğini ve gittikleri her yerde bu yalanlara cevap verdiklerini kaydeden Çam, "Son iki hafta kala artık yalanlar bitti, Cumhuriyet Halk Partisi fabrika ayarlarına geri döndü. Tehditlerle korkutmalarla algı operasyonlarıyla İzmir'e dökülen düşmanlarla eş tutulacak şekilde halkımızın tercihlerine saygı duymayan bir strateji götürmeye başladılar." diye konuştu.



"Merhamet duygunuz, aklınızın önüne geçmesin"



Katılımcıların sorularını yanıtlayan Çam, "Fethullahçı Terör Örgütü'ne üyeliği nedeniyle tutuklananların çocuklarının devlete düşman olarak yetiştirildiğinin" belirtilmesi üzerine, "FETÖ mağduru" olmadığını belirtti.



Aslında milletin "FETÖ mağduru" olduğunu ifade eden Çam, "Yıllarca bizim çocuklarımızın hakları yenerek, sorular çalınarak, üniversite sınavlarına girildi. Bizim gençlerimizin hakları çiğnenerek, onlara işler verildi. Sınav soruları ellerine verildi, mülakatlarda onlara yön çizildi. Onun için bu konuda merhamet duygunuz, aklınızın önüne geçmesin." uyarısında bulundu.



Meclisi bombalayan pilotun babasının AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'na gelerek, "Benim çocuğum masum. O, PKK'yı bombaladığını zannediyordu, Meclisi bombaladığından haberi yoktu" dediğini aktaran Çam, "Yaşlı bir amcayı, babayı bu şekilde kandırabiliyorlar. Yaşlı teyzeyi, anneyi bu şekilde kandırabiliyorlar. Çocukları bu şekilde kandırabiliyorlar. Biz, bunlara aldanmayacağız." diye konuştu.



Haksızlığa uğradığını düşünen herkese yargı kapısının açık olduğunu vurgulayan Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak bahse konu çocuklarla ilgili 8 hafta boyunca psikolog ve psikiyatristlerle çalıştıklarını bildirdi.



Çam, "Bu çocuklara yardım etmek istiyoruz ama yardım ancak talep edilirse yapılabilir. Zamana yaymamız gerekiyor. İnşallah doğruları görecekler." dedi.



"18 madde, ülkemizin bütünlüğüne tehdit oluşturmaz"



16 Nisan halk oylamasında "Evet" oyu çıkması durumunda ertesi gün çalışmaya başlayacaklarını ve uyum yasaları çıkartacaklarını belirten Çam, 6 aylık sürede detayların belirleneceğini kaydetti.



"Türkiye'nin eyaletlere bölüneceği" şeklindeki iddiaların hatırlatılması üzerine Çam, "Eyalet sistemi olabilmesi için ilk üç maddenin değiştirilmesi lazım. Bu maddeler sapasağlam durduğu sürece eyaletlere de bölünmez, bu 18 madde ülkemizin bütünlüğüne herhangi bir tehdit oluşturmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Parlamenter sistem ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi arasındaki farkın sorulması üzerine Çam, ikisi arasındaki en önemli farkın, yeni sistemin çift başlılığa müsaade etmemesi olduğunu ifade etti.



Değişime neden ihtiyaç duyulduğu şeklinde sorular aldıklarını aktaran Çam, 7 Haziran seçimlerinde yaşadıkları sıkıntıya işaret etti.



Yeni sistemle koalisyonlara son verildiğini bildiren Çam, "Siz cumhurbaşkanını seçtiğiniz zaman artık hükümeti de seçmiş oluyorsunuz. Diğer tarafta milletvekillerini seçiyorsunuz. Milletvekillerini daha güçlendirmiş oluyorsunuz." dedi.



PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile bazı siyasi partilerin ve Avrupa ülkelerinin halk oylamasından "hayır" çıkmasını istediğine dikkati çeken Çam, şöyle devam etti:



"Hayır kampanyası yapanların söylemlerine baktığınızda sadece yalan yanlış bilgilendirmelerden ibaret olan bir strateji var. Ana muhalefet lideri yumuşak bir üslup kullanacak ama alt kademedekilerin tamamı saldırı boyutuna varacak şekilde hareket etti. Kampanyada bu kadar darp görüyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Ben size bırakıyorum, 'hayır çıktığı zaman ne olacağını biliyoruz' demek kendi aralarında konuşuyorlar anlamına gelir. Şu anki gözlemlerimde, hayır çıktığı zaman denize dökmek isteyen bir milletvekili görüyorum, düşmanı denize dökmüş kadar mutlu olacak bir ana muhalefet eski liderini görüyorum. Hayırdaki gördüklerim bunlar. Sahada, güçlü Türkiye için neler yapılabileceğini anlatan bir güçlü evet ekibi görüyorum. Biz bugüne kadar evetin ne getireceğini net bir şekilde ortaya koyduk."