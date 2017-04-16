AK Parti İzmir'de 'Evet' Coşkusu

Anayasa değişikliği referandum unda 'evet' çıkması üzerine çok sayıda vatandaş AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasına gelerek kutlama yaptı. İl binasının balkonunda konuşma yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Bu hükümet sistemiyle en çok gelişecek olan il İzmir olacak. Çünkü potansiyeli var, geleceği var" dedi.



Anayasa değişikliği referandum unda 'evet' çıkması üzerine AK Parti İzmir Teşkilatı'nda coşku hakim oldu. Referandum sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla birlikte AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na akın eden partililer, ellerinde Türk bayrakları ve 'evet' flamaları ile binanın dışındaki alanı doldurdu. Referandum sonucunu coşkuyla kutlayan yüzlerce kişi parti müzikleri eşliğinde meşale yakarak sloganlar attı. Partililer, Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşmasını da alana kurulan dev ekrandan hep birlikte alkış ve tezahüratlarla izledi. Daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, binanın balkonundan vatandaşlara seslendi. Delican'ın yanında AK Parti İzmir Milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.



"Yedi düvele karşı mücadele ettik"



İl binasının balkonundan partililere seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Çalıştınız çabaladınız ve bugün hep birlikte bunu kutlamayı hak ettik. 'Evet' dediğiniz için hepiniz sağ olun, var olun. Çok büyük bir iş başardık, yedi düvele karşı mücadele ettik. Yurtdışında 'hayır' kampanyaları yaptılar ama biz yılmadık. Çünkü biz bu milletin büyümesi için millete inandık ve hep birlikte Türkiye'den 'evet' çıktı. Geleceğimizin, gençlerimizin önünü açtılar. Cumhurbaşkanımız, hepimiz faniyiz ama bizim milletimizin bekası inşallah ahirete kadar devam edecek. Bu milletin evlatları artık dünyada bugünden sonra hak ettiği yere gelecek. Çok daha fazla çalışacağız. Çünkü bunu parlamenter sistem yıllardır önümüze engel çıkardı. Artık bu engelleri aşıyoruz. Bu millet bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Bize oy veren de vermeyen de hepsi bizim milletimiz. Bu hükümet sistemiyle en çok gelişecek olan il İzmir olacak. Çünkü potansiyeli var, geleceği var. İzmir teşkilatıma, çalışıp koşturan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonra Türkiye'nin büyümesi için birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Hepinize helal olsun" diye konuştu.



AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ise "Kerem Ali Sürekli 25 yıldır siyasetteyim. Bu seçim kadar başarılı bir seçim görmedim. Başından sonuna kadar muhteşemdin İzmir. Millet ne derse o. Millet 'evet' dedi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İZMİR