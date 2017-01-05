AK Parti İzmir'de 3 İlçenin Yönetimini Belirledi

AK Parti Genel Merkezinin atamasını gerçekleştirdiği Buca, Güzelbahçe ve Kiraz ilçe başkanlarının birlikte çalışacağı ilçe yönetim kurulu listelerini onayladığı bildirildi.
AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım ve İzmir İl Koordinatör Milletvekili Mustafa Köse ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican'ın, mülakat sürecinden geçirdiği ilçe yönetim kurulu üyeleri AK Parti Genel Merkezince onaylandı.
Buca'da Mustafa Arslan, Güzelbahçe'de Vasfi Çakıroğlu ve Kiraz'da da İbrahim Yılmaz, AK Parti'nin ilçe başkanlık görevini yürütüyor.
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AK Parti Genel Merkezinin atamasını gerçekleştirdiği Buca, Güzelbahçe ve Kiraz ilçe başkanlarının birlikte çalışacağı ilçe yönetim kurulu listelerini onayladığı bildirildi.
AK Parti Genel Merkezinin atamasını gerçekleştirdiği Buca, Güzelbahçe ve Kiraz ilçe başkanlarının birlikte çalışacağı ilçe yönetim kurulu listelerini onayladığı bildirildi.
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